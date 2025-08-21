De Bariloche a Tokio: cómo viajan los argentinos en 2025

Bariloche, Iguazú y Mendoza siguen siendo los destinos nacionales más elegidos por los argentinos.

Los argentinos ya no se conforman con los destinos de siempre. Durante el primer semestre del año, se registró un cambio notable en la manera de planificar y vivir los viajes: buscan sumar experiencias, explorar lugares menos tradicionales y, sobre todo, aprovechar todas las facilidades de financiamiento para concretarlos.

La agencia de viajes, Despegar, presentó un informe con las principales tendencias del primer semestre del año. En el ranking nacional, Bariloche sigue siendo la gran estrella, seguida por Iguazú y Mendoza, mientras que a nivel internacional, Brasil lidera las búsquedas, especialmente Río de Janeiro. Le siguen Miami, Santiago de Chile y Madrid, destinos que se mantienen entre los favoritos de los argentinos.

Pero el interés no se limita a los clásicos. Las búsquedas hacia Japón crecieron un 95 % respecto al año pasado, y en general los destinos exóticos aumentaron un 134 %. Tokio, El Cairo, Seúl y Johannesburgo se perfilan como nuevas estrellas en la agenda viajera de quienes buscan experiencias diferentes.

El deporte y las compras también marcan tendencia. La participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 hizo que los viajes a San Pablo se multiplicaran por nueve en torno al Gran Premio de Brasil, mientras que los “tours de compras” crecieron fuertemente: Brasil, Chile y Miami registraron un aumento del 218 % en búsquedas, reflejando el interés por productos a mejores precios y destinos cercanos para aprovechar ofertas.

Tendencias emergentes y drivers del cambio

Externalización del turismo: El turismo internacional crece, impulsado por un tipo de cambio favorable, apertura cambiaria, eliminación de impuestos (como el PAIS) y el acceso a financiamiento.

Duración y organización de los viajes: En destinos exóticos, la estadía promedio es de unos 15 días, reservados en pareja, con planificación anticipada

El financiamiento sigue siendo clave para concretar los viajes: el 54 % de las ventas nacionales se hacen en cuotas, y en el exterior crece la tendencia a pagar en dólares. En las sucursales físicas de Despegar, una de cada dos operaciones se abona en efectivo, principalmente en moneda extranjera. Los viajes domésticos se planifican con unos 30 días de anticipación, mientras que los internacionales requieren entre 60 y 90 días, según la complejidad del destino.