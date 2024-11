Buscan mejorar la eficiencia energética en las pymes de la Patagonia: de qué trata el proyecto

El presidente de la CAME presidió el encuentro en Roca. Crédito Alejandro Carnevale

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Fundación Bariloche lanzaron este miércoles en Roca un convenio, cofinanciado por la Unión Europea (UE), que estará destinado a mejorar la eficiencia energética de las pymes de la Patagonia.

El proyecto «Patagonia Argentina: la eficiencia energética como estrategia de transición en las pymes» fue formalizado desde la sede la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca. La actividad reunió a importantes referentes del sector empresario de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

«Es un proyecto fundacional de lo que vendrá de ahora en más«, anunció el presidente de CAME, Alfredo González, durante la ceremonia de apertura.

El convenio tendrá una duración de seis meses y tendrá por objetivo generar redes de capacitación para los empresarios de la región. A través de lazos cooperativos se buscará optimizar el recurso energético, en miras a los altos costos que representa para la producción.

Crédito Alejandro Carnevale

«Es un gran trabajo que tenemos que llevar adelanta todas las pymes del país. Se debe trabajar para mejorar la eficiencia energética en todas nuestras industrias y comercios«, agregó González.

El titular de la confederación recordó que «no existe energía barata en el mundo» y mencionó que la realidad de la Argentina hasta el último año «era una burbuja«. En ese sentido, destacó la capacidad de «resiliencia del empresario argentino» para adaptarse al nuevo contexto nacional de subas de tarifas y la modificación del panorama macroeconómico.

«La micro y mediana empresa puede estar consumiendo mal la energía desde el simple hecho de no saber leer la factura o por no contratar una potencia que no es la adecuada. Desde ese lugar se puede ir mejorando«, ejemplificó.

Desde la Unión Europea anunciaron que se triplicaron los fondos de financiamiento para los proyectos orientados a la Patagonia, con el fin de fortalecer los lazos de la comunidad internacional con los sectores productivos de la región.

De qué trata el proyecto que busca mejorar la eficiencia energética en las pymes de la Patagonia

El proyecto de Patagonia Argentina apunta a mejorar la gestión energética, mejorar la competitividad y aportar agregado de valor a partir de la adopción de una política que optimice el uso de recursos naturales e impacte positivamente en la comunidad de la Patagonia.

Para ello se crearán redes de aprendizaje en gestión de la energía. Una experiencia de este tipo, con favorables resultados, ya fue puesta en práctica en la Noroeste argentino.

Desde la CAME señalaron que las pequeñas y medianas empresas «están perdiendo la posibilidad de alcanzar valores de ahorro energético que van del 10 al 25%«. Esto se debe a causas como la falta de acceso a la información o conocimiento sobre las oportunidades de mejora, la ausencia de capacidades técnicas disponibles o la imposibilidad de acceder al recambio tecnológico.