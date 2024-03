Cachanosky: “Milei tiene una contradicción muy grande entre su discurso y lo que hace”

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Roberto Cachanosky analizó los resultados y las medidas de la gestión económica de Javier Milei. Asimismo, sostuvo cuáles son los puntos en los que, a su juicio, hay que avanzar para lograr la sostenibilidad tanto del superávit fiscal como de la desaceleración de la inflación.

PREGUNTA: ¿Cree que la inflación seguirá descendiendo?

RESPUESTA: Hoy tenemos la noticia de que postergan el aumento de las tarifas de los servicios públicos. El Gobierno está dejando la base monetaria quieta, absorbiendo todos los pesos que emiten por la compra de dólares a los exportadores. El IPC puede tender a la baja si postergan el aumento de las tarifas de los servicios públicos, si siguen pisando el tipo de cambio y licuando el gasto público como lo vienen haciendo. El punto es si es o no es sostenible eso, si en algún momento se te da vuelta la situación, porque no es sostenible el modelo. Ahí tiene que ver el equilibrio fiscal, que están logrando en base a licuación de jubilaciones, salarios de empleados públicos, planes sociales y postergación de pagos a Cammesa por los subsidios a la energía. La pregunta es cuán sostenible es un modelo de estas características. Además, liberaron los precios pero no liberaron el resto de la economía, entonces generaron un proceso recesivo muy grande que hace caer la recaudación. A medida que la recaudación caiga por la menor actividad económica, va a ser más difícil sostener el equilibrio fiscal y la baja de la inflación en el mediano y largo plazo.

P: ¿Cómo se logra esa sostenibilidad?

R: Al revés de lo que propusieron en la Ley Ómnibus y el DNU, que es aumentar impuestos. Milei pasó de decir que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto a aumentar el impuesto PAIS y querer extenderlo a todos los productos, con lo cual cerraba más la economía, contrario a una idea liberal. Además quiso aumentar los derechos de exportación a los derivados de la soja y quiere aumentar de nuevo el impuesto a las ganancias. Él está obsesionado con el déficit cero cuando el problema en realidad es el nivel de gasto más las reformas estructurales que hay que hacer. Lo que yo haría es tratar de bajar la presión fiscal, y después mandaría al Congreso un paquete de leyes básicas para salir de este estancamiento y no buscar cambiar toda la Argentina de golpe. Punto uno, definir una regla monetaria, que hoy no sabemos cuál es. A mi juicio, sería primero quitarle el curso forzoso al peso. Punto dos, hacer una propuesta de reforma del estado, dónde se va a bajar, qué se va a bajar, etc. Punto tres, una propuesta de reforma impositiva, cómo se va a simplificar el sistema impositivo y cómo se van a ir bajando impuestos. Punto cuatro, una reforma laboral que por lo menos termine con la industria del juicio. Punto cinco, desregular la economía pero tal vez no hacer todo lo que hicieron, sino concentrarlo en los rubros más importantes. Punto seis, apuntar a una apertura de la economía al mundo. Punto siete, terminar con los planes sociales y poner un subsidio por desempleo, y armar un plan de capacitación para salida laboral rápida. Si lográs todo esto, generás un cambio de expectativas. Ahora, el problema que veo es que él se concentra más en pelearse que en solucionar los problemas, y ahí la economía queda más trabada y con más incertidumbre. Estando en minoría, no te podés hacer el guapo.

P: ¿Qué lectura hace del recorte de tasas del Banco Central?

R: Si el Banco Central baja la tasa que le paga a los bancos, los bancos le van a pagar menos a sus clientes. De manera que en algún momento seguramente habrá un impacto en el tipo de cambio. El interrogante que se me presenta entonces es por qué tienen el tipo de cambio fijo por debajo del nivel de mercado, ajustándolo a un 2% mensual cuando tenés inflación muy alta. No entiendo esa regla monetaria y cambiaria que tienen, en algún momento te va a hacer saltar el tipo de cambio. La medida de bajar la tasa de interés para las remuneraciones me parece bien, pero guarda, porque eso se te puede ir a que la gente retire los depósitos a plazo fijo y busque otras opciones de inversión, como el dólar.

P: ¿Estamos en condiciones de ir a un esquema de competencia de monedas?

R: Se puede implementar ya, inmediatamente. Lo que sí, el Banco Central va a tener un producto llamado ‘mercadería peso’, que tiene que ser de buena calidad porque si no, la gente se lo saca de encima. La ley de Gresham dice que la mala moneda desplaza a la buena moneda del mercado, así que el Banco Central deberá tener una mercadería de buena calidad para que no sea desplazada del mercado.

P: ¿La salida del cepo también debe hacerse ya?

R: Debió hacerse ni bien asumió el nuevo gobierno. Ahora con más razón, que tenemos la brecha en 20%. Mientras tengas el cepo cambiario no te van a entrar dólares, solo los de la exportación. Ahí tenés otra contradicción de Milei, porque él dice que el peso es excremento pero si vos exportás trigo y en Alemania te dan dólares, Milei te dice ‘dále los dólares al Banco Central que yo te voy a dar estos pesos que son excremento’. Y encima a un dólar más bajo que el de mercado. Tiene una contradicción tan grande entre su discurso y lo que hace que es llamativo que la gente no lo advierta.

PERFIL

Roberto Cachanosky

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina.

Ocupa el cargo de profesor titular de teoría macroeconómica en el máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial en la ciudad de Rosario, y de economía aplicada en el máster de Economía y Administración del Instituto Universitario.

Fue columnista de temas económicos en los diarios La Prensa (de 1985 a 1992), El Cronista (de 1992 a 2001), La Nueva Provincia -de la ciudad de Bahía Blanca- (de 1992 a 1998). Actualmente es columnista del diario La Nación.

Condujo el programa de TV «El Informe Económico», ganador del Premio Santa Clara de Asís en el año 2006. En la actualidad se desempeña como consultor económico.