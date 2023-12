Caputo culpó a los gobernadores sobre la reversión de Ganancias: «Son los más interesados»

El Ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió al admitir que anunció medidas con las que no está de acuerdo desde un punto de vista ideológico, haciendo referencia a la ampliación de retenciones y al aumento del impuesto PAIS. El titular de la cartera económica expresó su descontento al señalar: «Anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento.»

El ministro justificó estas decisiones al afirmar que la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que se recauda. En relación con las contradicciones en la reversión de la baja del impuesto a las Ganancias, Caputo se desligó de responsabilidades y apuntó a los gobernadores.

«Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso. La realidad política es que, obviamente, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta», sostuvo.

En cuanto a la aceptación del plan de ajuste por parte de la población, Caputo afirmó que la medida fue bien recibida. Sin embargo, reconoció que hay tensiones en torno a la reversión de la baja del impuesto a las Ganancias, destacando la expectativa de muchas provincias de que se revierta la medida.

El ministro defendió el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, argumentando que están «protegiendo a los jubilados» porque la fórmula actual «claramente no funciona«. En medio de críticas y debates sobre el impacto de las medidas económicas, Caputo sostuvo que las reformas eran necesarias para estabilizar las cuentas públicas y cumplir con los compromisos fiscales.

Qué había dicho Milei a favor de la eliminación del impuesto a las Ganancias: votó a favor del proyecto que había presentado Massa

Javier Milei, quien hace casi dos meses votó a favor de la reforma en el impuesto a las Ganancias, ahora busca revertirla. Durante su campaña, Milei había calificado el impuesto como «inmundo» y abogó por su eliminación, pero a tres días de asumir la presidencia, anuncia medidas de «urgencia», entre las cuales se incluye dar marcha atrás con los cambios en materia impositiva.

La aprobación de la reforma de Ganancias en la Cámara de Diputados fue un hecho histórico, con la participación de diversos sectores políticos, incluyendo a los libertarios liderados por Milei. A pesar de sus críticas al impuesto, el ahora presidente votó a favor del proyecto, señalando que cualquier iniciativa para reducir impuestos contaría con su respaldo. «Impuesto aberrante», dijo.

«Nos encontramos ante el delirio descomunal de tratar al salario como ganancia. Este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado», había expresado el libertario en ese momento, destacando su firme posición contra el tributo.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente. Milei, tras ganar el balotaje y asumir la presidencia, sorprendió al anunciar un paquete de medidas de «urgencia» para hacer frente a la crisis. Entre estas medidas se encuentra la intención de revertir los cambios en Ganancias, buscando generar un incremento de ingresos equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).