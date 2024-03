Caputo habló tras conocerse la inflación de febrero: «Ya está en un dígito, pero la medición no lo refleja»

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este martes tras publicarse el dato la inflación de febrero por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Aseguró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “ya está en un dígito, pero la medición no lo refleja”.

“Teniendo en cuenta la inflación de marzo, si le sacas el arrastre y lo que ha sido la recomposición de precios relativos como transporte y prepagas, ya estamos en un dígito”, expresó el titular del Palacio de Hacienda durante AmCham Summit 2024, el evento de negocios organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

El informe del Indec revela que la inflación de febrero se ubicó en el 13,2% y acumuló 276,2% en los últimos 12 meses, lo que significó una desaceleración contra enero, que había registrado un alza del 20,6%.

En ese sentido, planteó: “El índice no refleja cabalmente lo que fue la baja en la inflación. Eso nos lo reconocían los productores como los supermercadistas. La mayoría remarcó su mercadería imaginando una situación de máximo estrés y no se dio. No solo no se dio, sino que se dio para el otro lado. Nunca nadie imagino el dólar bajando de $1300 a menos de $1000. Entonces, los precios quedaron totalmente desfasados en dólares y la forma de combatir esto es con las promociones”.

Y seguidamente, señaló que el Gobierno de Javier Milei se encuentra librando una «batalla cultural»: «Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. Se cree que este lado se pueden corregir las cosas y no es así. La responsabilidad para cambiar el país es de los dos lados. No es una queja, es una realidad. Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’ dicen y es normal, pero tiene consecuencias porque después el Indec no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona”.

La discusión por las promociones y beneficios fue tema de discusión durante la reunión del funcionario con los ejecutivos de las grandes cadenas de supermercado. El encuentro ocurrió ayer, y tras él, el Gobierno anunció la liberalización de las importaciones de alimentos con el fin de «bajar los precios».

Caputo habló del impacto del plan económico: «Ha sorprendido»

Caputo también se refirió a las medidas económicas de la administración de La Libertad Avanza. Confeso estar «sorpredido» por el impacto del plan. “Los primeros tres meses han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos. Me parece que en general la media de los economistas esperaban un escenario más disruptivo, una hiperinflación o un dólar de $2000 o $3000. Nadie esperaba que se llegara a un equilibrio fiscal o que podamos restituir el balance del BCRA”.

“En el BCRA se redujo el déficit cuasifiscal en otros cinco puntos. Se bajó 5 puntos del Tesoro y la base tuvo una contracción del 38% desde el 7 de diciembre. Al mismo tiempo, se compraron más de US$9000 millones y hubo una fuertísima recomposición del balance. La compra de dólares que hemos hecho, el Banco Central está eyectando pesos, ha sido esterilizada por el BOPREAL que cumplió las tres funciones: amortiguardor del tipo cambio, absorción de pesos y solucionador comercial de los importadores».

Por último, detalló que a la gestión le espera un complicado camino por delante, pero admitió que lo peor logró ser evitado: “Es un camino largo y el objetivo fundamental es torcer la historia de tantas décadas. Lo bueno es esencialmente que se evitó una hiperinflación, que hubiera llegado al 90% de pobreza. Pero recién empezamos y los desafíos están, pero estamos en una situación mejor de la que recibimos y en un tiempo récord”.

Con información de TN