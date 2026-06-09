La jugada de Luis Caputo para esquivar a Wall Street: canje de bonos por US$7.500 millones para pagar deuda

Con la mira puesta en pagar los US$4.400 millones que la Argentina debe abonar en julio a acreedores privados, el Gobierno nacional dispuso una serie de operaciones financieras para captar los fondos necesarios para hacer frente a esa obligación. Entre ellas se destaca un canje de bonos entre el Tesoro Nacional y el Banco Central y una nueva colocación de títulos nominados en moneda extranjera con vencimiento en 2028.

El swap de títulos fue autorizado por medio de una Resolución Conjunta publicada este martes en el Boletín Oficial e involucra valores por US$7.500 millones. De esta manera, el Ministerio de Economía formalizó el canje de la totalidad de los bonos en pesos ajustados por inflación (CER) que permanecían en la cartera del Banco Central por nuevos títulos soberanos nominados en dólares.

Con este mecanismo, la autoridad monetaria retiró de su activo los instrumentos Boncer Tzx28 (con vencimiento en junio de 2028) y Boncer Tzxd7 (con vencimiento en diciembre de 2027). A cambio, el Tesoro Nacional entregó una canasta de activos compuesta en un 66% por el bono Bonar AL35 y en un 34% por el bono Bonar AE38, extendiendo los plazos de las obligaciones hasta los años 2035 y 2038, respectivamente.

La norma dispuso la ampliación de la emisión del Bonar AL35 por hasta un valor nominal original de US$5.000 millones, y del Bonar AE38 por hasta US$2.500 millones.

Por qué Luis Caputo canjea bonos por U$S 7.500 millones y cómo impacta en el dólar MEP

Este tipo de operaciones ya se realizaron en el pasado y fundamentalmente apuntan a dos objetivos: por un lado, los bonos en dólares que recibe el Banco Central pueden ser utilizados en el mercado financiero para frenar la suba del dólar porque son los que más se utilizan para las operaciones en dólar MEP y Contado con Liquidación (CCL). Por otro lado, también pueden ponerse como garantía de créditos (REPOS –acuerdos de recompra-).

Los analistas financieros se inclinan más por esta última alternativa, dada la necesidad del Gobierno de conseguir financiamiento en dólares.

El ministro Luis Caputo dijo en varias oportunidades que tenía alternativas “más baratas” para conseguir los dólares para pagar el vencimiento de julio, rechazando la emisión de nuevos bonos con un riesgo país en la zona de 500 puntos que llevaría la tasa muy por encima del 9%. Con esta decisión, Caputo también muestra su malestar con Wall Street, que sigue “penando” con una alta tasa de riesgo soberano a la Argentina pese a la consolidación de las variables macroeconómicas.

El próximo test de la deuda en pesos: el Gobierno enfrenta vencimientos por $23 billones

Por otro lado, mañana la Secretaría de Finanzas realizará la primera licitación del mes. En el segmento de dólares, la conducción económica decidió mantener como única oferta la de AO28. El cupo de emisión máxima es de US$2.000 millones y restan colocar US$655 millones. Mañana se buscarán US$200 millones y el jueves otros US$200 millones.

El mercado esperaba la decisión de Economía al cerrarse la carpeta del AO27, también con emisión máxima de U$S2.000 millones y que se cerró en la última operación de mayo. Finalmente, el Gobierno decidió no emitir un nuevo bono para seguir buscando financiamiento en el mercado local, aunque no se descarta que vuelva a intentarlo en las próximas semanas.

En el segmento de pesos, el Gobierno debe conseguir financiamiento para renovar unos $5,1 billones.

“En términos relativos, estos vencimientos no lucen abultados, más aún considerando que la liquidez tanto del Tesoro como del sistema sigue siendo holgada. Los depósitos del Gobierno en el BCRA ascienden a más de $12,6 billones al 3 de junio, mientras que los bancos mantienen repos a 1 día con el BCRA por $3,1 billones”, dijeron desde la consultora PPI.

El foco de los vencimientos en pesos está puesto en la segunda licitación de junio que se llevará a cabo el miércoles 24. En esa ocasión vencen $23 billones. Para aliviar ese compromiso, el Gobierno también ofrecerá mañana un canje de Boncer Tzx26, con vencimiento el 30 de junio de 2026, por nuevos bonos duales con vencimiento en 2028, 2029 o 2030. También ofrecerá un cambio del bono dual TTJ26, que también vence a fines de junio, por nuevos duales a diciembre de 2028 o diciembre de 2029.