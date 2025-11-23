Cifra récord: el Gobierno de Milei obtuvo más de U$S 214 millones, casi el doble de lo esperado, en subastas de inmuebles

El gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, concretó la venta de diez inmuebles públicos mediante subastas. Esta operación, enmarcada en una política de achique del Estado, generó ingresos por más de 214,7 millones de dólares. La iniciativa busca reducir el patrimonio estatal y destinar los fondos al Tesoro Nacional, según el decreto 575/2025.

La cifra obtenida, analizada por Infobae, representa casi el doble del precio base establecido para las propiedades, que sumaba cerca de 140 millones de dólares. El relevamiento incluyó adjudicaciones publicadas en Compr.Ar y subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Este proceso se desarrolló entre diciembre de 2023 y el último 18 de noviembre.

De los diez bienes rematados, siete ya fueron adjudicados, mientras que los tres restantes se encuentran en su etapa final de trámite. Nueve de estas propiedades están ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una restante en la capital mendocina. Se proyecta que estos activos serán clave para futuros desarrollos urbanísticos y privados.

Más propiedades en cartera: cómo siguen las subastas de inmuebles del Estado

Además de estos diez bienes, el Estado tiene previsto subastar otros doce inmuebles por un valor estimado de 44,6 millones de dólares. Según la AABE, el plan de desinversión contempla la venta de aproximadamente 150 propiedades adicionales en futuras convocatorias. Estas aún no tienen precios base definidos, pero marcan una continuidad en la estrategia de la administración.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Nicolás Pakgojz, es la entidad responsable de gestionar estas subastas públicas. El procedimiento se realiza de manera electrónica, a través de licitaciones, concursos o contrataciones directas. La adjudicación final recae en la oferta económica más ventajosa o el valor más alto.