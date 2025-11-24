Subasta récord en el Gobierno: el listado de los 10 inmuebles que vendió el Estado por U$S 214 millones

El Gobierno concretó la venta de diez inmuebles públicos a través de la modalidad de subasta. Esto generó un ingreso que supera los 214 millones de dólares que serán destinados al Tesoro Nacional, según el decreto 575/2025. Uno a uno, el listado de inmuebles y dónde se encuentran.

Este proceso se desarrolló entre diciembre de 2023 y el último 18 de noviembre. De los diez bienes rematados, siete ya fueron adjudicados, mientras que los tres restantes se encuentran en su etapa final de trámite.

Nueve de estas propiedades están ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una restante en la capital mendocina. Se proyecta que estos activos serán clave para futuros desarrollos urbanísticos y privados.

Uno a uno, cuáles son los inmuebles que el estado subastó entre 2023 y 2025

La cifra obtenida, analizada por Infobae, representa casi el doble del precio base establecido para las propiedades, que sumaba cerca de 140 millones de dólares. El relevamiento incluyó adjudicaciones publicadas en Compr.Ar y subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).