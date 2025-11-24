Subasta récord en el Gobierno: el listado de los 10 inmuebles que vendió el Estado por U$S 214 millones
La subasta consiguió más del doble de lo esperado. Te mostramos uno a uno, el listado de los ya vendidos.
El Gobierno concretó la venta de diez inmuebles públicos a través de la modalidad de subasta. Esto generó un ingreso que supera los 214 millones de dólares que serán destinados al Tesoro Nacional, según el decreto 575/2025. Uno a uno, el listado de inmuebles y dónde se encuentran.
Este proceso se desarrolló entre diciembre de 2023 y el último 18 de noviembre. De los diez bienes rematados, siete ya fueron adjudicados, mientras que los tres restantes se encuentran en su etapa final de trámite.
Nueve de estas propiedades están ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una restante en la capital mendocina. Se proyecta que estos activos serán clave para futuros desarrollos urbanísticos y privados.
Uno a uno, cuáles son los inmuebles que el estado subastó entre 2023 y 2025
La cifra obtenida, analizada por Infobae, representa casi el doble del precio base establecido para las propiedades, que sumaba cerca de 140 millones de dólares. El relevamiento incluyó adjudicaciones publicadas en Compr.Ar y subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
- Avenida Cerviño 4820 (Palermo, CABA): Esta propiedad, ubicada en una de las áreas más costosas de Palermo frente a la Mezquita, fue comprada por Consultatio SA (la desarrolladora de Eduardo Costantini). El precio de venta fue de $127 millones de dólares, superando el valor base en un 55% y marcando un récord para subastas de bienes públicos de gran escala. El terreno de casi 42.000 m2 actualmente funciona como el complejo comercial Portal Palermo.
- Avenida de los Italianos 365 al 375 (Puerto Madero, CABA): Adquirido por el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por $34 millones de dólares. Se trata de un predio de 5.234 m2 que pertenecía al Ministerio de Defensa, ubicado cerca de la Reserva Ecológica Costanera Sur. El monto de venta fue considerablemente superior al precio base de $23,2 millones, tras varios intentos fallidos de subasta.
- Ortiz de Ocampo y Cerviño (Palermo, CABA): Este inmueble del INTA fue adjudicado a la empresa Julián Álvarez 1986 SRL por $18,5 millones de dólares, una cifra que casi triplicó el valor base. El terreno tiene 919 m2, aunque su edificabilidad total asciende a 10.126 m2, y su venta generó controversia entre sus trabajadores.
- Juncal 724 (Retiro, CABA): La propiedad fue comprada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $8,8 millones de dólares, igualando el precio base de subasta. Es un predio de 2.090 m2 en la estratégica zona de Plaza San Martín, rodeado de edificios emblemáticos de la ciudad.
- Avenida Rivadavia 1665/75/79 (CABA): Adjudicado a Inversora Mataldi SA, parte del Grupo IEB cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por $3,3 millones de dólares, idéntico al precio base de la subasta. La propiedad tiene una superficie total de 1.818 m2.
- Avenida Melián 2157/59 (Belgrano R, CABA): Esta mansión fue rematada a favor de Inversora Mataldi SA por un valor que superó el $1 millón de dólares. La casona de dos plantas, que perteneció al narcotraficante Carlos Salvatore, había salido a subasta con un precio base de $690.000 dólares.
- Soldado de la Independencia 615 (Palermo, CABA): Otro terreno que se quedó la desarrolladora Consultatio SA. Se trata de una parcela de más de 3.400 m2 en una de las zonas más valoradas de Palermo, cercana a Las Cañitas y el Campo Argentino de Polo.
- Necochea 230 (Microcentro, Mendoza): El inmueble fue adjudicado al contador Luis Facundo Alba por $466.500 dólares, apenas por encima de su precio base. La propiedad de 1.172 m2 es conocida como el edificio “Buci” y permaneció inconclusa tras la privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros.
- Andonaegui 2966, 1° Piso (Villa Urquiza, CABA): Un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, compró el departamento por $168.000 dólares. El inmueble de 74 m2 había sido decomisado a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, y se vendió $20.000 dólares más caro que su base de remate.
- Terreno/Edificio del INTA (Ortiz de Ocampo y Cerviño): Si bien ya está incluido en el punto 3, la lista original menciona diez inmuebles. Se detalla la venta del predio que albergaba dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad en Puerto Madero, y la mansión de Melián, lo cual completa el detalle de diez transacciones principales de alto valor mencionadas en el texto fuente.
Comentarios