La inflación de alimentos se aceleró en noviembre y consultoras proyectan un IPC mayor al de octubre 

La carne vacuna registró un aumento durante la segunda semana de noviembre. En Bariloche estiman entre un 7 y 8 por ciento. (Foto: Alfredo Leiva)

La inflación de alimentos mostró una marcada aceleración durante las primeras semanas de noviembre, impulsada principalmente por el significativo aumento de la carne. Diversas consultoras privadas anticiparon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes podría ubicarse por encima del 2,3% registrado en octubre. De confirmarse esta proyección, representaría la quinta suba mensual consecutiva del indicador en los últimos seis meses, generando preocupación en el consumo masivo, pese a la calma del dólar.

Los datos preliminares de consultoras como LCG y Econoviews subrayaron el impacto de la suba del precio de la carne en esta tendencia alcista. Según LCG, la segunda semana de noviembre registró un aumento del 1,8% en alimentos, explicado mayormente por la carne, que subió un 3,7% semanal. Econoviews, por su parte, reportó alzas semanales del 1,1% y 1% en alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires.

En números 3,7% es lo que subió el precio de la carne durante la última semana, según las consultoras.

Además de la carne, rubros como verdulería también experimentaron incrementos notables, con subas del 4,5% y 5,6% en las mediciones de Econoviews durante las primeras dos semanas. La consultora LCG señaló un aumento del 1,9% en verduras para la segunda semana, mientras que EcoGo indicó alzas del 1,7% en frutas. En conjunto, los alimentos ya acumulan un 2,1% de aumento en lo que va de noviembre, según LCG.

Proyecciones del IPC de noviembre 2025

En relación al IPC general, la consultora Equilibra proyectó una inflación del 2,4% para noviembre, superando así el 2,3% de octubre. La consultora EcoGo es aún más pesimista en su estimación, ubicando la variación mensual en un 2,5%, aunque aclaran que esta cifra es todavía preliminar. Estas estimaciones sugieren un panorama desafiante para la economía nacional en un contexto pos-electoral.

No obstante, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de octubre mostró una fuerte desaceleración, registrando un 1,1%, su mínimo en cinco meses. Esta baja se atribuye a la disminución en los precios importados y al efecto de la variación negativa en el valor del dólar oficial. Este dato contrasta con la tendencia alcista observada en los precios al consumidor final.

Fuera del rubro alimenticio, también se observaron incrementos en otros sectores del consumo durante la segunda semana del mes. Equilibra destacó un fuerte avance del 4,5% semanal en prendas de vestir, ligado al cambio de temporada, aunque este rubro ha sido afectado por la apertura de importaciones. Asimismo, se registraron subas en servicios de cable (3,2%), artículos de cuidado personal (1,4%) y alojamiento (1,3%) de cara a la temporada estival.