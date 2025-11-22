El Gobierno se alinea con Estados Unidos: rechazó el documento final del G20 y cuestionó las reglas del consenso

El Gobierno de Javier Milei se alineó con la decisión de Estados Unidos y confirmó que no respaldará el documento final que se presentó en la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo. La medida fue anunciada en un comunicado donde alegaron «diferencias sustantivas» en las consideraciones geopolíticas de la declaración.

La Cancillería argentina fue la encargada de publicar el comunicado donde expresó su desacuerdo con la aprobación de una declaración sin el aval de todos los miembros. Señaló que la medida fue adoptada tras varios días de negociación y que Argentina, además de otros estados, no acompañó el texto.

En el mismo comunicado, el Gobierno remarcó «diferencias sustantivas» y una consecuente quiebra a «las reglas del consenso que rigen el funcionamiento» de la cumbre del G20. En este sentido sostuvo que la omisión de la norma central del consenso contradice al mandato principal que se orienta a la coordinación global para la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

La administración argentina también remarcó su disconformidad con la forma en al que el documento trató el conflicto de Medio Oriente, diferenciándose por su «enfoque parcial» que «omite el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado».

El rechazo de Argentina y de otros estados marcó un hecho histórico ya que esta es la primera vez del G20 que el documento acordado con todos los miembro no lleve la firma consensuada de todas las partes.

Histórico boicot a la cumbre del G20

El boicot a la cumbre ya se había advertido con el anuncio de Javier Milei cuando confirmó que iba a viajar a Sudáfrica. Su decisión fue tomada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su falta.

La Casa Blanca rechazó tajantemente las referencias al «cambio climático» en el borrador de la declaración. También fue objeto de crítica la agenda del país anfitrión de promover la solidaridad y ayudar a las naciones en desarrollo a la transacción hacia la energía limpia y a la reducción de los costos de deuda.

Fuentes de la presidencia, indicó al sitio Infobae: «Estamos haciendo causa con Estados Unidos». De esta manera confirmó cuál era la jugada de los países.

La Cumbre de Líderes inició este sábado y se extenderá hasta el domingo. La delegación argentina está presidida por el canciller Pablo Quirno, quien ya habló ante los jefes de Estado allí presentes.

Durante su discurso, Quirno afirmó que la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad solo pueden tener éxito en un sistema global basado en reglas claras, disciplina fiscal y respeto a la propiedad privada.

Con información de Infobae