Cómo registrar online la SUBE y qué beneficios tiene para los pasajeros de Neuquén y Río Negro

Los usuarios del transporte público pueden registrar su tarjeta SUBE con un trámite veloz, online y gratuito. Los pasajeros de Río Negro y Neuquén, al igual que los del resto del país, pueden acceder así a beneficios, entre ellos pagar la tarifa social en caso de corresponder.

Cualquier usuario del transporte público puede obtener beneficios registrando su tarjeta SUBE, e incluso acceder a la tarifa social en caso de pertenecer a un grupo beneficiario. Esto último cobra relevancia por la quita de subsidios al transporte público por parte del Gobierno nacional a las provincias del interior del país.

Cómo registrar la SUBE

Si no sabés si la SUBE que usás habitualmente está registrada, podrás consultarlo en este enlace ingresando los 16 dígitos impresos en el frente de tu tarjeta, o bien tu tipo y número de documento.

En caso de que no lo esté, tendrás que ingresar a la sección SUBE de argentina.gob.ar. Si ya tenés cuenta, deberás hacer clic en la opción «ingresá a tu cuenta». De lo contrario, seleccioná la opción «registrala».

Para ingresar a tu cuenta, solo colocarás tu tipo y número de documento, seleccionarás el género y escribirás tu clave. En caso de no recordar tu clave, haz clic en «olvidé mi clave» para que se te envíe un enlace a tu email y así crear una nueva. Una vez generada, deberás ingresar con la misma nuevamente.

Si no tenés cuenta, deberás colocar los 16 números de tu SUBE, tu número de documento, tildar tu género e ingresar dos veces tu email. Finalmente, haz clic en el botón verde de «continuar».

Puede suceder que exista a tu nombre una SUBE que ya no uses o no tengas. En tal caso, deberás darla de baja para poder registrar la nueva tarjeta. Para ello, haz clic en el botón azul «seleccionar», ubicado debajo de la leyenda «dar de baja por:». Allí elegirás «pérdida», «robo» o «rotura», según corresponda.

Finalmente, se te solicitará que ingreses los números de la SUBE que usas de modo habitual. Una vez hecho, selecciona la opción «Asociar». De ese modo, tu tarjeta queda registrada.

Qué beneficios tiene registrar la SUBE

Si estás en Río Negro o Neuquén, registrando tu SUBE podrás recuperar el saldo en caso de que tu tarjeta se haya roto o extraviado, o haya sido robada.

También podrás consultar tu saldo y cargas pendientes, ver el historial de viajes, consultar los números de la tarjeta en caso de que se hayan borrado, realizar la baja de tarjeta y otras gestiones. Finalmente, podés acceder a la tarifa social en caso de pertenecer a un grupo beneficiario.

Hay un incremento reciente en el número de usuarios que están registrando sus tarjetas, que ha llevado al colapso al sitio en varias oportunidades.