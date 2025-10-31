Confirmado: el Gobierno de Javier Milei anunció un aumento del 7,20% en el precio del gas

El Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo aumento del 7,20% que se aplicará en el precio del gas natural. Con la publicación del Boletín Oficial informó que se aplicará a cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías que ingrese a la red de ductos en todo el país. Las nuevas cifras estarán vigentes en noviembre.

Nuevo aumento en el gas: detalles de la Resolución

La medida la oficializó el ministro de Economía, Luis Caputo, con la Resolución 1698/2025. En el documento también se le asignó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) la responsabilidad de ajustar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del recargo.

La resolución establece que «el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional».

El alcance no se limita solo al gas destinado a la venta, también abarca los volúmenes utilizados por el autoconsumo. Para determinar el monto correspondiente, indicaron que se debe multiplicar el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas de la empresa que realiza el autoconsumo y la alícuota del recargo fijada en el primer artículo de la resolución.

Por otra parte la medida establece que las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo en su totalidad sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST, siempre y cuando este recargo haya sido percibido previamente por el proveedor de gas.

En esta misma línea, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, anunció una modificación en el precio de gas natural establecido en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. El cambio afectará los contratos que fueron celebrados por el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, «el Autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028″.

Los nuevos precios base que regirán en noviembre

Desde el sitio Infobae, revelaron que los nuevos precios base que entrarán en vigencia en noviembre serán de esta manera:

Naturgy BAN S. A. (zona norte de la provincia de Buenos Aires): 2.925.

Metrogas S. A. (Capital Federal y Buenos Aires): 2.885.

Distribuidora Gas Cuyana S. A. (Mendoza, San Juan y San Luis): 2.943.

Distribuidora Gas del Centro S. A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): 2.912.

Litoral Gas S. A. (Santa Fe y Buenos Aires): 2.906.

Gasnea S. A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): 2.931.

Naturgy NOA S. A. (Salta, La Puna y Tucumán): 2.893.

Camuzzi Gas Pampeana S. A. en:

– Buenos Aires: 2.895.

– Bahía Blanca: 2.852.

– La Pampa sur: 2.937.

– La Pampa norte: 2.896.

Camuzzi Gas del sur S. A. en:

– Buenos Aires sur: 2.828.

– Chubut sur: 2.829.

– Neuquén: 2.935.

– Cordillerano: 2.908.

– Santa Cruz sur: 2.795.

– Tierra del Fuego: 2.784.

Redengas S. A. (Paraná): 2.935.

