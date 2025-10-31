Cristina Kirchner cuestionó a Kicillof y aseguró que la derrota fue por un «error político» de desdoblar las elecciones

La titular del PJ, Cristina Kirchner, publicó en sus redes sociales una extensa carta abierta donde hace un análisis sobre las elecciones del 26 de octubre y el resultado que le dio el triunfo a La Libertad Avanza. El texto dirigido a la militancia peronista, fue una oportunidad para que la exmandataria cuestionara la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provincias y aseguró que fue un «error político».

El análisis de Cristina Kirchner por la derrota del peronismo y el triunfo de La Libertad Avanza

El documento de cuatro páginas fue titulado “Elección 26 de octubre”, allí analizó los resultados de las elecciones pasadas y lanzó una dura autocrítica hacia la conducción del peronismo en Buenos Aires.

Cristina Kirchner aseguró: «La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento». La exmandataria recordó que ya había marcado este «error» el 14 de abril y señaló: «Instruí a nuestra fuerza política a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez, para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días».

En este sentido reiteró que en aquel entonces advirtió el riesgo que se corría al separar los comicios y que lo hizo «de corazón» y no con el objetivo de «tener razón». Para Cristina Kirchner, el adelantamiento de los comicios provinciales actuó como una suerte de «balotaje anticipado» y esto permitió reagrupar el voto antiperonista, lo que terminó condicionando los resultados del 26 de octubre.

El documento que la exmandataria publicó en su cuenta de la red social X cuenta con más de diez apartados. Combina análisis histórico, diagnóstico económico y denuncia judicial, sin embargo el punto que más se destaca fue el cuestionamiento directo al gobernador bonaerense, pese a que no dio su nombre.

«Adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional», manifestó. De igual manera Cristina Kirchner remarcó que es necesario que el peronismo siga actuando en unidad: «Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática. Necesitamos dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje».

Dejando de lado el cuestionamiento hacia el desdoblamiento de las elecciones, Cristina Kirchner también se refirió a la victoria de La Libertad Avanza y atribuyó que parte del resultado fue producto de la «campaña del miedo» impulsada, según su escrito, por sectores que advirtieron que si el Gobierno perdía las elecciones «todo iba a explotar». En esta parte del documento, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de condicionar el apoyo financiero a una victoria de Javier Milei.

