Economía

Confirmado: los municipales de Neuquén cobrarán sus salarios con aumento este viernes 31 de octubre

Se trata de los haberes de octubre. La fecha de cobro y el aumento fue confirmado por el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky.

Redacción

Por Redacción

El municipio de Neuquén anunció oficialmente la fecha de pago de salarios para los trabajadores municipales y el mismo vendrá con aumento. El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, señaló que la suba responde a un acuerdo con el gremio Sitramune.

Escuchá a Fernando Schpoliansky, el secretario de Finanzas de Neuquén por RN Radio:

Salarios de municipales de Neuquén: de cuánto será el aumento

Desde el Ejecutivo informaron que la fecha de pago será el próximo viernes 31 de octubre, misma fecha en la que cobrarán sus sueldos los estatales de la provincia de Neuquén.

También informaron que en esta oportunidad, recibirán su sueldo con un aumento del 6,95% que corresponderá al IPC acumulado de julio, agosto y septiembre pasados.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección al Ciudadano, Fernando Schpoliansky, explicó que el aumento se suma a los básicos de todas las categorías. «Lo hacemos siempre con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza: tiene que ver con el orden de las cuentas municipales, con contar con el flujo de fondos necesario para afrontar el compromiso salarial», manifestó el funcionario.


Últimas noticias

