Pago a estatales de Neuquén: el viernes 31 de octubre inicia el cronograma, cuánto aumentarán los salarios

El Gobierno provincial informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) estarán depositados el viernes 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén. El Ejecutivo confirmó que el pago incluirá un incremento para lo estatales.

Ya tiene fecha el pago de los haberes de octubre a los estatales de Neuquén

El 31 de octubre cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados.

Aclararon desde el Ejecutivo que ese mismo día también se depositará a jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Pago a estatales de Neuquén con 6,96% de aumento

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que habrá una suba que corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados.

El aumento será del 6,96% según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

En el primer trimestre del año los estatales ya recibieron una suba del 9,73% y, por el segundo, otra del 6,56%.