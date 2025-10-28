Cyber Monday 2025: ¿cuándo será y qué categorías tendrán descuentos de hasta 30%?

Comienza la cuenta regresiva para el Cyber Monday 2025, una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que tiene lugar desde hace más de 10 años. Junto con el Hot Sale, es uno de los eventos de comercio electrónico más grandes del país que genera expectativas por sus increíbles descuentos. Acá te contamos cuándo será y qué categorías tendrán descuentos de hasta 30%.

El evento consta de 3 días de oportunidades de compra, descuentos, promociones y ofertas. Esta edición del Cyber Monday será el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre 2025.

Se trata de un evento de venta masiva que tiene por objetivo fortalecer el comercio digital y por ello los usuarios encontrarán una gran variedad de oportunidades de compra en productos y servicios en el sitio oficial.

Qué categorías tendrán descuentos de hasta 30%

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico informaron que los beneficios que se ofrecerán abarcan a una amplia variedad de productos y servicios. Las categorías disponibles son las siguientes:

Electro y Tecno

Viajes

Bebés y Niños

Salud y belleza

Deportes

Indumentaria

Muebles, Hogar y Deco

Super, Bodegas y Gastronomía

Autos y Motos

Varios y Servicios

Si bien las rebajas aún no se encuentran completamente definidas, pero como referencia, informaron que en la última edición del Hot Sale el descuento promedio fue del 30%.

En el rubro Electro alcanzó el 25%, en Viajes el 23%, en Muebles el 32%, en Indumentaria el 30%, en Deportes y Fitness el 30%, en Supermercados, Gastronomía y Bodega el 35%, en Salud y Belleza el 36%, en Bebés y Niños el 32%, en Motos y Autos el 28% y en Servicios y Varios el 29%.