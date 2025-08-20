Cotización del dólar: apertura del 20 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro

El mercado cambiario inicia su actividad con estabilidad, este miércoles 20 de agosto 2025. En este contexto, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros hoy.

Tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: miércoles 20 de agosto 2025

Este miércoles 20 de agosto 2025, el dólar en Banco Nación arranca su actividad en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta. Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así arrancan las operaciones del dólar este miércoles 20 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1275 1315 Banco Nación 1275 1315 Banco ICBC 1255 1302 Banco BBVA 1280 1320 Banco Supervielle 1273 1313 Banco Ciudad de Bs As 1265 1315 Banco Patagonia 1275 1325 Banco Santander 1280 1320 Banco Galicia Más 1265 1305 Banco Credicoop 1275 1315 Banco Macro 1273 1313 Banco Piano 1270 1320 Banco BPN 1250 1320

Por su parte, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia su actividad en $1.250 para la compra y $1.320 para la venta.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: miércoles 20 de agosto 2025

El dólar blue abre su actividad este miércoles 20 de agosto 2025 cotizando en:

Para la compra: $1.320

Para la venta: $1.340

Por su parte, los dólares financieros operan hoy en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.302,47

Dólar CCL: