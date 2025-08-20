Javier Milei hablará esta jueves ante empresarios, en medio de los debates claves en el Congreso

El presidente Javier Milei junto a parte de su gabinete y empresarios analizarán este jueves 21 de agosto el rumbo del país en una nueva edición del Council of the Americas (COA), una actividad que tendrá lugar en Buenos Aires. Su discurso se dará en momentos que desde el Gobierno nacional se intenta sostener en el Congreso los vetos de las leyes de aumento de las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Además en la antesala de las elecciones.

El evento que participará Javier Milei con defensa en el rumbo económico

La conferencia organizada en el país por AS/COA en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), reunirá a funcionarios y empresarios que analizarán la coyuntura y las perspectivas del país y la región. El cierre del encuentro será con el mensaje de Javier Milei. En 2024, el presidente también participó del evento.

Los organizadores presentan el encuentro como “una edición clave en un año decisivo”, ya que se lleva a cabo casi en la mitad de la gestión libertaria y a poco de las elecciones legislativas que despiertan la expectativa sobre si los argentinos revalidan o no el rumbo que adoptó el país en 2023.

En este sentido, señalan que esta edición se da “en un contexto de transformación política y económica” y remarcan que se trata de “un espacio clave para escuchar, comprender y anticiparse a lo que viene”.

En este marco, anticiparon que “en un año signado por las elecciones legislativas, un grupo de candidatos expondrán sus perspectivas días antes de los comicios”, sumándose a los funcionarios públicos y dirigentes empresarios.

Los miembros del gabinete que estarán con Javier Milei

La cita del COA será este jueves 21 de agosto en el Alvear Palace Hotel y junto a Milei, estará la presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

Asimismo, estarán como expositores en representación del ámbito público el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Qué empresarios disertarán en el encuentro que participará Javier Milei

La jornada tendrá también un espacio donde un grupo de empresarios disertarán sobre grandes inversiones estratégicas para el desarrollo argentino, en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que acapara el foco principalmente del sector minero y el energético.

En este panel disertarán Juan Martin Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Guillermo Caló, de Rio Tinto; Martin Genesio, presidente y CEO de AES Argentina; y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

Además, se realizará una conversación con representantes de organismos multilaterales: Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Morgan Doyle, gerente general del Departamento del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Temel Oktem, gerente general de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Con Noticias Argentinas