Definieron la fecha límite para la presentación de ofertas en la privatización de las represas de Neuquén y Río Negro

Por medio de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei dio a conocer el pliego y condiciones del llamado a Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% de los complejos hidroeléctricos Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. «La convocatoria del concurso será publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado “DGMARKET” por el término de tres días corridos», anticiparon en la norma. Se estableció la fecha máxima en que se podrán presentar ofertas y los integrantes de la comisión evaluadora.

Apertura de sobres, plataforma y tiempos en la privatización de las represas

En la resolución se comunicó:

El cronograma del concurso, los compromisos de quiénes presenten ofertas, la documentación durante el proceso y los requerimientos de quiénes participen. También cómo será la preadjudicación, adjudicación y toma de posesión.

Se marcó que todas las consultas sobre el pliego deberán efectuarse a través de la plataforma CONTRAT.AR. Se podrán hacer hasta el 13/10/2025 a las 17.

Se definió hasta el 23/10/2025 a las 16, como el plazo límite para efectuar ofertas. Será utilizando el formulario electrónico de la plataforma. En caso que «sea presentada por dos o más Integrantes, deberá indicarse taxativamente la participación que corresponda a cada uno de dichos Integrantes».



La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR. En forma electrónica y automática. Está previsto para el 23 de octubre a las 17.



Visita a los emplazamientos: los participantes que quieran presentar ofertas, podrán efectuar, a su exclusivo costo, las visitas que consideren necesarias. «A cuyo fin deberán coordinar una fecha y horario», apuntaron.

Aclararon que «todos los plazos establecidos para el concurso se contarán por días corridos, salvo que expresamente se disponga que el plazo es de días hábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día inhábil administrativo, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil administrativo siguiente».

Requisitos financieros: entre los requisitos para ser precalificado como proponente, se estableció que deberá ser titulares de activos no inferiores a USD 300.000.000 y poseer un patrimonio neto no inferior USD 150.000.000.

Los integrantes de la comisión evaluadora en la privatización de represas

Indicaron que a los fines de avanzar con el concurso, se creó una Comisión Evaluadora “ad hoc” «para dicho procedimiento de selección la cual estará conformada por tres miembros titulares y tres suplentes, así como designar a sus integrantes».

Definieron que los integrantes de la comisión son Damián Eduardo Sanfilippo, Maximiliano Aníbal Bruno y Magali Milagros Ávalos (titulares). En tanto, los suplentes son Federico Veller, Francisco José Azumendi y Ana Cruz Díaz Martínez.

«La Comisión Evaluadora elaborará el dictamen de evaluación del cual surja la Oferta Económica más

alta y que maximice los ingresos para el Estado nacional en cada uno de los renglones y se

expedirá aconsejando la preadjudicación o el rechazo de las ofertas por resultar inadmisibles y/o

inconvenientes», se indicó en los anexos.

Agregó que dentro de los diez días de notificada la preadjudicación se procederá a la firma del

Contrato de Transferencia con los Preadjudicatarios, y que luego a los 15 días tendrá lugar la toma de posesión.

Privatización de represas: organismos de asistencia y autoridad de aplicación de las concesiones

Señalaron que los pliegos definidos este miércoles forman parte de «de la facultad conferida al Ministerio de Economía mediante el decreto 590/2025 «de dictar normas aclaratorias y complementarias, y con el fin de garantizar la transparencia y el éxito del proceso de privatización».

Agregaron que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y Enarsa deberán prestar asistencia técnica en todas las etapas.

Comunicaron que los procedimientos de la venta de acciones de las represa «serán llevados a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR conforme lo dispuesto por el decreto 416 del 17 de junio de 2025″.

Se aclaró que la autoridad de aplicación de la concesión es el Ministerio de Economía, u organismo que lo reemplace, «salvo en lo relativo al manejo de las aguas y la preservación del medio ambiente,

en que las atribuciones y responsabilidades de la Autoridad de Aplicación serán ejercidas por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro sin perjuicio de las competencias que pudiesen corresponder a las Provincias del Neuquén y Río Negro a la seguridad de presas, en que las atribuciones y responsabilidades de la Autoridad de Aplicación serán ejercidas por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y a los seguros y guardias permanentes, las que serán ejercidas por el ENRE».

A continuación, los pliegos de bases y condiciones: