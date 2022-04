Crecen las exportaciones de productos orgánicos con la región como protagonista

La exportación de productos orgánicos crece en el país y la región es protagonista. Hace días, se dio a conocer el último informe anual sobre la situación de la producción orgánica en la Argentina -elaborado por el Senasa- en el que se muestra que las exportaciones alcanzaron el año pasado las 143.000 toneladas, lo que significa una suba en volumen del 11% interanual.

El principal destino de las ventas fue Estados Unidos (45% del total exportado) y la Unión Europea (38%). El informe muestra que la superficie cosechada de frutas orgánicas subió un 44% y las principales provincias productoras son Río Negro (41%), Tucumán (25%) y Neuquén (11%).

Hace un año, Río Negro y Neuquén conformaron una Mesa de Producción Orgánica y Agroecológica de Patagonia Norte, enmarcada en el Plan Estratégico Argentina Orgánica 2030 que busca promover el desarrollo del sector orgánico y agroecológico de la región y canalizar las demandas que surjan desde lo público y lo privado.

“Si bien es incipiente, se está trabajando. Se escucha al sector sobre determinados inconvenientes que puedan tener como el acceso a insumos, registros de los productores y cómo promover en el mercado interno el consumo de estos productos”, señaló el subsecretario de Fruticultura, Pablo De Azevedo.

Para ser comercializados, los productos orgánicos necesitan obtener una certificación específica. En Argentina, el año pasado el 98% de la producción certificada fue vendida al exterior y hoy el consumo en el mercado interno de productos certificados orgánicos es muy bajo.

“Dentro de la producción orgánica -al no poder hacerle determinados tratamientos-, una fruta herida no puede ir a exportación, porque los tiempos hacen que se pudra. Esa fruta queda en el mercado interno o va al mercado brasilero. Está certificada orgánica, pero no se comercializa como fruta orgánica y no consigue la diferenciación de precios, por eso se busca promocionar el mercado interno”, explicó De Azevedo.

Buscan impulsar el agregado de valor a la producción orgánica.

Baja de explotaciones agropecuarias bajo seguimiento

La venta de productos orgánicos en el mundo viene incrementándose fuertemente en los últimos años, en línea con el surgimiento de consumos asociados al bienestar y la vida saludable, impronta que la pandemia aceleró.

Río Negro hace años pica en punta como productora. Hasta el año pasado, era la provincia con mayor porcentaje de unidades productivas bajo seguimiento, pero este año, se destacó el aumento en Mendoza y una disminución en Río Negro.

“Es un nicho cada vez mayor, pero también aparece más oferta, y más competidores. En su momento era muy beneficioso hacer producción orgánica pero hoy, por las variables macroeconómicas de un dólar inestable o la aparición de otros competidores; sumado al mayor costo de producción, por los productos que usa y las certificaciones que hay que pagar, hacen que no sea tan beneficioso”, explicó el funcionario.

De las 10.895 ha cosechadas de frutales orgánicos, los cultivos más importantes son la pera (24%) y la manzana (20%), en Río Negro y Neuquén, y el limón (18%) y el arándano (12%) en Tucumán.

Lo que más se exporta es la pera, pero para la manzana, el mayor destino hoy, es el mercado interno o el Latinoamericano que creció mucho en estos años, y tiene buen precio. “Por eso, algunos productores toman estas decisiones de dejar lo orgánico porque el margen no da, pero creo que son cuestiones anuales, o coyunturales. El productor que comenzó el camino en lo orgánico raramente lo deja porque ve los beneficios”, dijo el subsecretario.

Pablo De Azevedo analizó que, incluso, hay establecimientos productivos que dan un paso más en lo que es la certificación en producción biodinámica y suman certificaciones con valor agregado para abrir la posibilidad de llegar a otros destinos que quizás otros productores mundiales no llegan.

Producción Orgánica en Argentina 2021

– El informe del Senasa titulado “Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante 2021”, reveló que el año pasado la superficie orgánica cosechada subió un 14% y alcanzó las 96.476 hectáreas en total, “sosteniendo la tendencia de crecimiento de los últimos 10 años”.

– Los productos de origen vegetal con mayor volumen exportado fueron azúcar de caña, pera, soja, vino, manzana, puré de pera, trigo, arándano y ajo, mientras que entre los productos de origen animal se destacaron los provenientes de la actividad ovina.

– A partir del escenario que pinta la guerra Ucrania/Rusia (uno de los principales compradores es la Unión Europea) hay que ver como reacciona el mercado. Sacando ese factor, las perspectivas son buenas.

– Para ser comercializados, los productos orgánicos necesitan obtener una certificación . En Argentina, el año pasado el 98% de la producción certificada fue vendida al exterior.