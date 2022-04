Dato para ahorristas: ¿Cuándo conviene volver a comprar dólares?

El mercado cambiario despertó de su siesta. El dólar marginal subio 8 pesos en solo un par de días.

El dólar comenzó a asomar tras una breve siesta. La sensibilidad financiera de la sociedad está a flor de piel. Cualquier suba, por más pequeña que sea, genera tensión en el mercado cambiario.

En los últimos días, el billete marginal comenzó a mostrar una tendencia al alza y ya aparecieron las especulaciones entre los ahorristas sobre si es conveniente mantenerse, por dar un ejemplo tradicional, en tasa de interés o comenzar a dolarizar los pesos que tienen disponibles.

Tomado como referencia la evolución que presentó la tasa de interés y el dólar marginal en el último año claramente se puede observar que, por los menos, en los primeros diez meses la divisa le ganó al plazo fijo y, a partir de febrero esa tendencia se fue revirtiendo.

Si un ahorrista vendió 10.000 dólares a fines de abril del año pasado obtuvo -tomando el tipo de cambio de ese día- unos 1.560.000 pesos. Si ese dinero lo colocó en un plazo fijo que fue renovando cada 30 días hoy tiene en su poder 2.290.000 pesos.

Si esos pesos los vuelca nuevamente a la compra de dólares termina obteniendo, de punta a punta, unos 11.170 dólares. Por consiguiente, consiguió convalidar una tasa anual en dólares de poco más del 11%; un rendimiento poco usual, por lo elevado, respecto de lo que se obtiene en los mercados internacionales.

Lo que podemos concluir con este análisis es que en los últimos doce meses la tasa le ganó al dólar. Pero como se ha mencionado en este mismo tipo de notas publicadas anteriormente; la clave para lograr maximizar la rentabilidad, en esta puja tradicional del ahorrista argentino entre tasa y dólar, es saber cuando entrar y salir cada vez que se hace un movimiento de este tipo. Analizando el gráfico se puede distinguir claramente cuales fueron estos momentos.

Aquel ahorrista que pesifico sus ahorros en abril del año pasado y los colocó en plazos fijos hasta fines de enero, su rentabilidad medida en dólares fue negativa. El ejemplo contrario sería: aquel inversor que vendió sus dólares a fines de enero para colocar ese dinero en plazos fijo, en estos 90 días hizo pingues ganancias.

¿Como sigue esto?

La suba de poco más de 8 pesos que registró la paridad en estos últimos días encendió algunas luces de alarma entre los ahorristas. En principio, el mercado ven al menos dos escenarios en lo que al corto plazo se refiere.

-Algunos especialistas financieros aseguran que este incremento que se observa en el dólar es una corrección de la paridad que no va a hacer mucho ruido en el mercado, siempre y cuando no existe algún factor exógeno que termine rompiendo esta paz cambiaria. En principio las proyecciones muestran una plaza relativamente tranquila, teniendo en cuenta que la cosecha gruesa aportará los dólares necesarios con sus exportaciones, por los menos hasta fines de junio. Hay que tener en cuenta también que se espera, en unos días más, un desembolso de poco más de 1.600 millones de dólares de parte del FMI que van derecho a las reservas del Central. Esto quiere decir que el Gobierno tiene poder de fuego, por lo menos en este primer semestre del año, para controlar una posible suba desproporcionada de los dólares no oficiales, un ancla que sirve para contener la desbocada inflación.

-Otros analistas, algo más cautos, destacan que las variables macroeconómicas del país están muy desajustadas y de existir una crisis económica, el dólar es el primero que se desboca. De presentarse este escenario, quien quedó en ese momento con sus ahorros en un plazo fijo, sufrirá enormes pérdidas. Lo contrario pasaría si su cartera está dolarizada.

En medio de estas dos alternativas, existen un sinnúmero de escenario posibles, que pueden volcarse más hacia al plazo fijo o más hacia el dólar dependiendo de cómo evolucione el contexto económico del país.

Es un momento en donde hay que pensar y estar bien asesorado ante de mover cualquier ficha.