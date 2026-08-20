Del respaldo a Sturzenegger a la inflación: las 10 frases más fuertes de Milei en el Consejo de las Américas

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Consejo de las Américas, realizado en el Hotel Alvear, con un discurso en el que defendió fervientemente el rumbo económico de su gestión. Frente a empresarios, funcionarios y gobernadores, entre ellos el neuquino Rolando Figueroa, repasó los logros de su Gobierno y planteó sus objetivos para el país.

Durante su exposición, Milei respaldó enfáticamente las desregulaciones de Federico Sturzenegger y cuestionó a quienes critican sus medidas. Según el mandatario, parte de esas resistencias están vinculadas con intereses afectados por los cambios impulsados desde el Gobierno.

Las frases de Milei sobre Sturzenegger, la inflación y el futuro argentino

1. “Cuando lo critican a Federico es porque le está tocando el negocio a un chorro”. El Presidente sostuvo que las críticas contra el ministro Sturzenegger aparecen cuando sus medidas de desregulación afectan negocios que estaban vinculados con sectores «corruptos».

2. “Nosotros bajamos la inflación un 85%”. Milei comparó la evolución de los precios durante su gestión con la registrada en los gobiernos anteriores. Repasó los índices de inflación de las administraciones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, los cuales sostuvo que fueron ampliamente superiores a los suyos.

3. “A mí no me gusta ser un país de mitad de tabla, yo quiero que Argentina sea el país más grande del mundo”. El mandatario cuestionó la idea de conformarse con un crecimiento moderado. Vinculó esa meta con el progreso tecnológico y con una economía capaz de generar nuevos sectores productivos.

4. “No funciona eso de ‘todos tienen que moverse parejo’”. Milei rechazó las políticas destinadas a sostener empresas que pierden competitividad. Sostuvo que una economía dinámica implica que algunas compañías «desaparezcan» mientras surgen otras.

Milei salió en defensa del ministro Sturzenegger nuevamente. Foto: archivo.

5. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”. El Presidente vinculó la caída de la tasa de crecimiento poblacional con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sostuvo que esa situación también tiene consecuencias sobre el sistema previsional y sobre las perspectivas demográficas del país.

6. “Nosotros no somos un gobierno corrupto que declara la limpieza y después negocia productos tres veces más caros, tubos…”. La frase fue lanzada mientras defendía las decisiones del Gobierno en materia de compras y contrataciones. La indirecta se da en medio de la disputa con el CEO de Techint, Paolo Rocca, por la provisión de tubos de acero para Vaca Muerta, una licitación en la que resultó elegida la empresa india Welspun, firma que presentó una propuesta 25% más barata.

7. “Salieron a confrontar el dato en base a una encuesta hecha por enemigos”. Milei cuestionó a los «operadores» que ponen en duda los indicadores económicos oficiales. Señaló que el consumo privado, el PBI y las exportaciones se encuentran en niveles históricos.

8. “Gracias, Coloso”. Milei resaltó nuevamente el rol de Sturzenegger y ratificó su respaldo a la tarea que desarrolla al frente de las desregulaciones pese al revés con la Ley de Tierras.

9. “Nosotros estamos dispuestos a poner a la Argentina de pie nuevamente”. Milei ratificó que su Gobierno continuará con las reformas económicas pese a las resistencias que, según sostuvo, generan algunas de sus medidas.

10. “Dije que si la inflación de agosto arrancaba con 0 hacía otro recital”. Milei hizo referencia a un nuevo show para celebrar la evolución de los precios. El comentario surgió después de mencionar que el índice mayorista de julio fue del 0,8%, mientras que el IPC general registró una aceleración al 2,1%.