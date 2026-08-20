El Bitcoin supera los US$ 72.000: la baja de tasas en EE. UU. y el respaldo de Donald Trump disparan el mercado cripto

El Bitcoin (BTC) quebró con firmeza la barrera de los US$70.000 y alcanzó su nivel más alto desde principios de junio. La escalada respondió a una combinación de factores macroeconómicos y políticos: el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las señales regulatorias favorables emitidas por el presidente Donald Trump ante los principales referentes de la industria.

De acuerdo con los monitores en tiempo real de Rava Bursátil, el principal activo digital opera con una ganancia diaria del 5,2%, y cotiza en torno a los US$72.868. La recuperación del mercado se dio en simultáneo con un marcado debilitamiento del dólar a nivel global y un renovado apetito por activos de riesgo tras semanas de lateralización.

El plan del Tesoro de EE. UU. y la liquidación masiva de posiciones cortas

El detonante financiero del repunte fue el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la duplicación del programa de recompra de títulos de deuda soberana a largo plazo. La medida contuvo las tasas de interés en Wall Street, debilitó la cotización de la divisa norteamericana y generó una rápida migración de liquidez hacia el ecosistema digital.

Según datos relevados por la agencia Bloomberg, el repentino cambio de tendencia forzó el cierre abrupto de apuestas bajistas en los mercados de futuros: en las últimas 24 horas se liquidaron más de US$3.000 millones en posiciones cortas, de acuerdo con las métricas de la plataforma especializada CoinGlass, acelerando el rally por estrangulamiento de oferta.

Reunión con Trump, proyecto «Clarity Act» y salto en las altcoins

El optimismo de los inversores se consolidó tras una reunión de Donald Trump con directivos de empresas líderes como Coinbase, Payward y Blockchain.com, en la que se reactivó la discusión en torno al proyecto de ley «Clarity Act«, orientado a dotar de un marco regulatorio definitivo a la operatoria de activos digitales en el Congreso estadounidense.

A su vez, el interés institucional quedó reflejado en los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado, que acumularon ingresos netos por más de US$1.000 millones en apenas tres jornadas. La tendencia alcista también impulsó al resto del panel cripto: