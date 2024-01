Desembarca en Bariloche una ONG que busca crear conciencia fiscal en la comunidad

Con la premisa de crear conciencia fiscal en la población, haciendo foco en el gasto público y los impuestos que repercuten en la vida cotidiana de los argentinos, la organización no gubernamental Lógica hizo su desembarco en la Patagonia, con una presentación en Bariloche, impulsando una mayor transparencia tributaria hacia los consumidores.

En ese marco, sus integrantes reclamaron la visibilización del IVA y demás impuestos nacionales, provinciales y municipales en los tickets de consumo, tal cual fue el compromiso firmado por el presidente Javier Milei durante la campaña electoral.

En ese sentido, el presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, remarcó que “el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, contiene un capítulo de Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor donde se rescatan algunas de las propuestas que hicimos desde Lógica como, por ejemplo, exponer el IVA que se le cobra a los consumidores, que es un muy buen primer paso, pero faltaría agregar todos los demás impuestos que se cobran”.

Compromiso

“Cuando era candidato, el presidente Milei firmó un compromiso de impulsar dicha norma, al igual que lo habían hecho Patricia Bullrich y Juan Schiaretti” manifestó el titular de la organización que nació en febrero de 2023 en Capital Federal, y que ahora trabaja para expandirse en diferentes puntos del país, recordando que la iniciativa también fue refrendada por los entonces candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y de “Hacemos por Nuestro País”, Juan Schiaretti.

Impuestos e inflación

“Los argentinos no solamente pagamos los impuestos más altos del mundo sino que además soportamos la inflación más alta del mundo, que sirven para pagar un gasto público siempre en expansión”, enfatizó.

Durante la presentación en Bariloche, Olivero Vila, señaló que “las acciones de Lógica se llevan a cabo en el entendimiento que una de las principales causas de lo que se denomina la tragedia fiscal argentina, es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, generada por un régimen que, de distintas formas, oculta sistemáticamente los impuestos a los ciudadanos”.

La tragedia fiscal argentina es la falta de cultura fiscal de la sociedad generada por un régimen que oculta los impuestos a los ciudadanos. Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica.

“La forma directa está en el artículo 39 de la Ley de IVA, con la prohibición de mostrar ese impuesto al consumidor, el que sí se expone como regla en otros países, como por ejemplo en Brasil. La otra consiste en ocultar impuestos indirectos detrás del vendedor, trasladables al ciudadano, tales como, además del IVA, el impuesto al cheque, internos, ingresos brutos, tasas municipales, importación, PAIS”, detalló.

En ese sentido, expresó que “hoy cuando un brasilero va a comprar en su país, puede ver que entre un 40 y un 45% de lo que se le cobra es impuestos. ¿Y eso que provoca? Provoca que se involucre y exija que se le bajen los impuestos a un nivel lógico y el gasto público también a un nivel lógico”.

La oportunidad

Según Olivero Vila, “la falta de conciencia y el no involucramiento de los argentinos en lo fiscal conlleva a que no exijamos a la clase política que tenga conducta en el gasto y en los impuestos. Eso no pasa en cuestiones como consolidación de la democracia e igualdad de género porque allí sí nos involucramos, exigimos y nuestra tolerancia tiende a cero”.

Por ello, considera que “debería aprovecharse este momento para impulsar esta norma, en forma masiva, con impacto y a corto plazo, para que, más allá del signo político gobernante, nunca más la cuestión fiscal quede encerrada en el laberinto político, sino que se convierta en una cuestión ciudadana.”

La presentación de Lógica en Bariloche estuvo a cargo de Olivero Vila, el director Eduardo Maschwitz y otro de sus miembros, Daniel Hirsch. Anteriormente la ONG había hecho su desembarco en Córdoba, Mendoza y Rosario.