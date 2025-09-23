Deudas posconcursales: ARCA lanzó un plan que busca rescatar empresas en crisis y a punto de quebrar

ARCA lanzó un plan que busca rescatar empresas en crisis y a punto de quebrar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Boletín Oficial, informó un nuevo plan de facilidades de pago que busca rescatar a empresas que en crisis. La medida apunta a aquellos contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo de acreedores o en estado de quiebra pero que mantengan su actividad comercial.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5759/2025 y según lo comunicado, entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre.

El objetivo es regularizar deudas impositivas y de la seguridad social generadas después de la fecha de presentación en concurso o de la declaración de quiebra. El documento precisa que abarca las obligaciones vencidas hasta dos años después de dicha fecha.

Qué condiciones establece el plan de ARCA

El plan de ARCA establece un plan de 18 cuotas. La tasa de interés financiero será la equivalente a la de interés resarcitorio, fijada actualmente en un 2,75% mensual.

El acceso al plan varía según el tipo de contribuyente:

Los pequeños contribuyentes, micro y pequeñas Empresas, entidades sin fines de lucro: podrán adherirse sin pago a cuenta.

Las medianas empresas tramo 1 deberán abonar un pago a cuenta del 1% del total adeudado

Las medianas empresas tramo 2 y los demás contribuyentes: el pago inicial será del 3%.

Además la resolución general actualizó el monto mínimo de pago a cuenta y de las cuotas para todo el régimen de facilidades de pago de la Resolución General 5321/2023, elevándolo de $2.000 a $50.000.

Con información de Noticias Argentinas