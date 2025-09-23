Del riesgo de cierre a la reestructuración: el Gobierno nombró a las nuevas autoridades del INTA y otros organismos

El Gobierno nombró a las nuevas autoridades del INTA y otros organismos

El gobierno de Javier Milei informó este martes, a través del Boletín Oficial, nuevas autoridades para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos que habían sido alcanzados por modificaciones y disoluciones durante la vigencia de las facultades extraordinarias del Ejecutivo.

Por medio del Decreto 684/2025 se comunicó que varios organismos descentralizados que dependen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Argentina, estará bajo una nueva dirección. Además del INTA, la medida afecta al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Cabe resaltar que estas designaciones forman parte de una reestructuración más amplia de organismos públicos por parte del Gobierno que ya ha disuelto, transformado y fusionado un total de 21 entidades con el fin de «reducir el gasto público» y la estructura del Estado

Quiénes son las nuevas autoridades del INTA, INASE y el INV

Las designaciones son las siguientes:

Martín Famulari: designado como presidente del Directorio del Instituto Nacional de Semillas (INASE) por un período de dos años a partir del 3 de septiembre de 2025.

Carlos Raúl Tizio Mayer: designado como presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a partir del 3 de septiembre de 2025.

Nicolás Bronzovich: designado como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir del 3 de septiembre de 2025.

Carlos Alberto Antonio Vera: designado como vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir del 3 de septiembre de 2025.

El decreto está firmado por el mandatario Javier Milei y por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Boletín Oficial: el decreto completo