El Gobierno de Javier Milei oficializó la quita de retenciones a las carnes bovinas y avícolas: qué plazos definió

El Gobierno de Javier Milei oficializó la reducción al 0% de las retenciones para la exportación de carnes bovinas y avícolas. «Dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país», se argumentó en los considerandos del decreto 685/2025 que se publicó este martes en el Boletín Oficial. Una medida similar se anunció ayer para todos los granos. Cuáles son los plazos que se definieron.

«Dotar de mayor competitividad»: señaló el Gobierno sobre la quita de retenciones

En los considerandos, se mencionó que en el decreto 682/25, se estableció la baja a 0 % «las alícuotas del derecho de exportación de ciertos granos y subproductos» y que es «necesario continuar creando condiciones favorables para la producción y el comercio exterior a fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo en cada región del país». En esa línea, se añadió la quita de retenciones para productos cárnicos.

Agregó que «los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo que, en la medida en que el camino al que se ha comprometido esta gestión en términos de ordenamiento fiscal lo permita, deben ser reducidos hasta que puedan ser eliminados en su totalidad».

Resaltó que el objetivo de la medida es «dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales».

Quita de retenciones para exportación de carne: qué plazos se definieron

En cuanto a los productos cárnicos, se indicó una alícuota de 0% del derecho de exportación con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive. Marcó como plazos que los sujetos que exporten las mercaderías consignadas en el decreto «deberán liquidar al menos el 90 % de las divisas en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente medida y hasta 3 días hábiles de oficializado el permiso de embarque correspondiente, ya sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y/o supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación externa».

La norma aclaró que vencido ese tiempo, «deberá tributarse la alícuota del derecho de exportación que corresponda a la posición arancelaria de que se trate, vigente el día anterior al de la entrada en vigor de la presente medida».

Sumó que el Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero «dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto».

A continuaciónb, el decreto completo:

Manuel Adorni confirmó que se extendió la quita de retenciones a las carnes

La medida había sido anticipada ayer por el vocero presidencial Manuel Adorni. «El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025″, anunció ayer el funcionario en la red social X.

Y agregó: «Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos».