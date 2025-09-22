ARCA rematará productos de tecnología: cómo participar del remate de tablets, parlantes y consolas 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que en octubre llevará adelante una subasta electrónica de más de 170 dispositivos tecnológicos que fueron secuestrados en la aduana de Santo Tomé. La operatoria se realizará de manera digital a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las condiciones establecidas en la Disposición 31/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Qué productos tecnológicos subastará ARCA en octubre

El remate incluirá distintos aparatos electrónicos, entre los que se destacan:

49 parlantes portátiles JBL GO3 en diferentes colores.

7 consolas PlayStation 5 de 1 TB de capacidad.

6 consolas PlayStation 4 de 1 TB.

Tablets Xiaomi Redmi Pad SE con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Cámaras digitales tipo «Cam Action Insta 360 3X».

Según informó el organismo, los equipos serán subastados en el estado en que se encuentran. Previamente se habilitará una instancia de exhibición para que los interesados puedan observar los productos.

La subasta se llevará a cabo íntegramente de forma electrónica. La administración de la operación estará a cargo del Banco Ciudad, entidad que suele intervenir en este tipo de remates oficiales. La fecha fijada es el jueves 9 de octubre, y la convocatoria será de alcance general, es decir, podrán participar todas las personas que cumplan con los requisitos formales de inscripción.

El procedimiento responde a la normativa de ARCA, que regula la venta de mercaderías secuestradas en aduanas, y que en este caso quedó establecida mediante la Disposición 31/2025. En ese marco, la entidad subrayó que el proceso busca transparentar la colocación de bienes incautados en el comercio formal mediante mecanismos de acceso público.

ARCA rematará consolas, parlantes y tablets: requisitos de inscripción y participación

Para participar en la subasta será necesario ingresar al portal oficial de subastas del Banco Ciudad de Buenos Aires. Allí los usuarios deberán completar un registro previo y, en algunos casos, realizar un depósito en concepto de garantía. La inscripción estará habilitada hasta una fecha límite que se detallará en el mismo sitio web.

Una vez confirmada la participación, los usuarios podrán acceder al listado completo de los lotes, junto con fotografías e información técnica. Cada participante tendrá la posibilidad de ofertar en los distintos bienes siguiendo los pasos detallados en la plataforma digital del banco.

Aunque no se han informado los precios base de los lotes, se espera que el valor de adjudicación sea inferior al de mercado. Como referencia, una consola PlayStation 5 puede superar actualmente los 800 dólares en su precio inicial y llegar hasta los 1.000 según el modelo y el lugar de compra. Esta diferencia hace que las consolas sean uno de los artículos más buscados dentro de la subasta, lo que anticipa una alta demanda en el evento.

Del mismo modo, otros equipos como tablets y parlantes portátiles también podrían captar la atención de quienes busquen adquirir dispositivos tecnológicos a valores de remate.

Exhibición de los bienes

ARCA informó que, previo a la subasta, habrá una instancia de exhibición pública de los bienes. Durante ese período, los interesados podrán constatar las condiciones de los productos. Esta etapa es clave dado que los artículos se entregan en el estado en que se encuentran, sin garantías posteriores por parte del organismo ni del banco administrador.

La exhibición estará disponible en el sitio del Banco Ciudad, donde se subirán imágenes de cada lote, además de la información de modelo, características y número de unidades.

El procedimiento de subastas de bienes incautados no es nuevo. En los últimos años, diferentes organismos estatales han recurrido a este mecanismo para dar destino a mercaderías retenidas en aduanas o bienes decomisados en procesos judiciales.

Estas operaciones tienen como particularidad que se desarrollan bajo un sistema de puja abierta, lo que permite que cualquier persona física o jurídica pueda participar y acceder a los bienes disponibles. Además, los ingresos que se obtienen suelen destinarse al financiamiento de programas públicos o al fortalecimiento del sistema aduanero.

Cómo acceder a la subasta del 9 de octubre

Ingresar al portal de subastas electrónicas del Banco Ciudad.

Crear un usuario con los datos personales y de contacto.

Completar el proceso de inscripción en la subasta específica de ARCA.

En caso de ser requerido, efectuar el depósito de garantía.

Consultar el listado de lotes y sus condiciones.

Realizar las ofertas el día del evento, siguiendo la dinámica de la plataforma.

El sistema permitirá que cada interesado compita en tiempo real con las demás ofertas registradas. El bien quedará adjudicado a quien presente la mejor propuesta económica al cierre del remate.

En los días previos a la fecha de la subasta, el Banco Ciudad y ARCA darán a conocer el cronograma definitivo y las condiciones particulares de cada lote. Hasta entonces, los interesados pueden seguir las actualizaciones en el portal oficial de la entidad bancaria.

De esta manera, la subasta programada para el jueves 9 de octubre reunirá a más de 170 equipos tecnológicos secuestrados en la aduana de Santo Tomé, con la particularidad de que los mismos se ofrecerán en una plataforma abierta y bajo un proceso reglamentado.