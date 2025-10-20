Día de la Madre: las ventas cayeron un 3,5% y marcan cuatro años de bajas

El ticket promedio fue de $37.124, refleja una caída de 16,7% en poder de compra respecto a 2024. (Foto: archivo Florencia Salto)

Las ventas por el Día de la Madre de 2025 volvieron a mostrar un resultado negativo para los comercios minoristas pymes, con una caída del 3,5% a precios constantes en comparación con el año anterior. El dato, relevado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), confirma el cuarto retroceso interanual consecutivo en una de las fechas más importantes para el sector.

El informe detalla que el ticket promedio de compra se ubicó en $37.124. Si bien este monto representa un aumento nominal del 9,8% respecto a 2024, al ajustar por inflación significa que las familias tuvieron un 16,7% menos de poder de compra para los regalos.

En números 16,7% es lo que cayó el poder de compra para los regalos, respecto al 2025.

A pesar de que el 83,5% de los comercios implementó fuertes estrategias con promociones, descuentos y cuotas sin interés, no lograron revertir la tendencia. Según CAME, estas acciones «permitieron sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo», reflejando la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Día de la Madre: el balance por rubros

De los seis sectores relevados por la entidad, cinco registraron caídas en sus ventas. El rubro de Librería fue el más afectado, con una retracción del 6,3% interanual. Le siguieron Cosméticos y perfumería (-5,6%), Indumentaria (-3,3%), Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-1,9%).

El único sector que logró un desempeño positivo fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, que registró una leve suba del 0,6% real. Esta mejora se atribuyó a una mayor disponibilidad de productos y políticas de precios más competitivas.

Día de la Madre: en consumo más planificado

El sondeo de CAME también reveló que los consumidores priorizaron productos de menor valor y planificaron sus compras con mayor cautela. Aunque un 41,7% de los comerciantes consideró que las ventas estuvieron en línea con sus expectativas, un 35% reportó resultados por debajo de lo previsto.

Desde la entidad señalaron que muchos locales lograron reducir stock a costa de sus márgenes de rentabilidad. Salvador Femenia, vocero de CAME, destacó además la fuerte competencia que enfrenta el comercio físico por parte de «dos plataformas chinas que operan con precios imposibles de igualar en el mercado local».