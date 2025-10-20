Confirmado: Argentina y Estados Unidos sellaron un swap de USD 20.000 millones para la estabilidad cambiaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La operación, que había recibido un manifiesto apoyo de la Casa Blanca, alcanza un monto de hasta 20.000 millones de dólares y se oficializó tras la confirmación de la autoridad monetaria.

El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones.



Más información: https://t.co/tFxan6Gnb1 — BCRA (@BancoCentral_AR) October 20, 2025

Desde el BCRA señalaron que el principal objetivo de este acuerdo es «contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina». Además, destacaron el énfasis en «preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible» para el país.

El comunicado oficial del Banco Central precisó que el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas. Esta opción ya había sido anticipada previamente por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Qué flexibilidad aportará al mercado el swap de USD 20.000 millones que aporta el Tesoro de Estados Unidos

Fuentes oficiales explicaron que estas operaciones «permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible». Asimismo, remarcaron que fortalecerá «la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica».

Finalmente, la autoridad monetaria añadió que este pacto «forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina». Su propósito es robustecer la capacidad del Banco Central «para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales».