Recesión y tensión cambiaria: el complejo escenario económico en el que Argentina llega a las elecciones 2025

Pablo Wende: "Todos los indicadores muestran que es el peor momento del año, desde el punto de vista económico".

Argentina llega a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre inmersa en un complejo escenario económico, marcado por una recesión técnica y una fuerte tensión cambiaria. Los principales indicadores dan cuenta de una contracción generalizada de la actividad, una severa caída de empleo y una creciente «dolarización», un combo que inyecta incertidumbre en la recta final hacia los comicios.

Este fuel diagnóstico analizó el economista Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio, quien calificó la coyuntura actual como «el peor momento del año». Según su análisis, el consumo es uno de los rubros más afectados. Un dato reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló una caída del 3,5% en las ventas por el Día de la Madre, tendencia que se replica en las ventas minoristas generales.

La producción tampoco escapa a esta dinámica. Si bien la industria y la construcción tuvieron un leve repunte mensual en agosto (0,4% y 0,5% respectivamente), la comparación interanual refleja caídas del 5% al 6%. «Hay sectores que ni siquiera pudieron recuperar respecto al año pasado», explicó Wende. Técnicamente, el país acumula dos trimestres consecutivos con caída del PBI.

El impacto en el empleo

La debilidad de la economía se ha traducido en una fuerte destrucción de puestos de trabajo. Según cifras oficiales, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se perdieron cerca de 125.000 empleos asalariados privados. A esto se suman unos 60.000 puestos en el sector público y casi 20.000 en el servicio doméstico.

Como contrapartida, se registró un aumento en la cantidad de monotributistas. Este fenómeno, según Wende, puede interpretarse como una señal de que «mucha gente que dejó de trabajar en una empresa se fue a trabajar por cuenta propia» o busca generar ingresos extra ante la crisis.

Dolarización récord y la previa electoral

La incertidumbre política y económica está impulsando una «extrema dolarización». Las proyecciones para octubre indican que la demanda de dólares por parte del sector privado podría acercarse a la cifra histórica de 5.000 millones de dólares. «Todo el mundo que tiene algún mango va y compra dólares», señaló el especialista.

Esta avidez por la divisa estadounidense tiene un efecto directo sobre la economía real: los pesos que se destinan a la compra de dólares no se vuelcan al consumo de bienes como electrodomésticos o vehículos. En este contexto, el Tesoro americano ha intervenido vendiendo entre 700 y 800 millones de dólares para «amortiguar la suba», una medida que, sin embargo, no ha sido suficiente para calmar la demanda.

Dos escenarios posibles tras la elección

El gobierno confía en que la situación pueda revertirse «casi mágicamente» después de las elecciones del 27 de octubre. La expectativa oficial es que un resultado favorable restaure la confianza, lo que llevaría a una menor demanda de dólares, una recuperación de los depósitos en pesos y, finalmente, un repunte del crédito y la actividad económica.

Sin embargo, el mercado teme que se repita el escenario de las elecciones de 2019, cuando una dura derrota del oficialismo provocó un salto del 30% en el dólar en un solo día. Según Wende, si el gobierno obtiene un resultado «muy malo», definido como por debajo del 30% de los votos a nivel nacional, podría haber un impacto «bastante negativo» en acciones, bonos y en el mercado cambiario.