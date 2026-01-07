Dólar 2026: por qué el mercado ve un piso firme de $1.500 y descarta un rebote inflacionario

El objetivo oficial es no permitir que el dólar se atrase frente a la inflación. (Foto: gentileza)

El escenario económico de 2026 arranca con la implementación de la «Fase 4» del plan oficial de Javier Milei, caracterizada por un esquema de bandas cambiarias ajustables para el dólar y una postura agresiva de la autoridad monetaria para acumular divisas. El gobierno busca dar una señal de previsibilidad al mercado, estableciendo un límite inferior para el tipo de cambio que garantice la competitividad externa mientras se robustecen las reservas internacionales.

El análisis fino de esta estrategia fue desglosado por el periodista económico Pablo Wende en el aire de Río Negro Radio. Allí, el especialista advirtió que la intervención compradora del Central marca una referencia clara para la cotización de la divisa: «El piso del dólar hoy está en $1.500. Va a ser difícil que lo veamos abajo de ese valor a lo largo de 2026», aseguró, destacando que el objetivo es evitar el atraso cambiario.

¿Por qué la emisión no genera inflación?

La contracara de comprar dólares es la emisión de pesos para pagarlos, lo que Wende define como una «remonetización» necesaria de la economía. Ante la duda de si esto podría reactivar la inflación, el especialista fue contundente: no hay riesgo inmediato porque la demanda de dinero está creciendo a la par de la oferta.

«La inflación se genera cuando se emiten pesos que nadie quiere. Pero hoy, con la actividad recuperándose, el crédito creciendo y los depósitos en alza, la economía real demanda esos pesos para funcionar», explicó Wende.

La prueba de fuego es que, a pesar de la inyección de liquidez diaria, el tipo de cambio se mantiene estable y las tasas no vuelan. «Si la oferta de pesos empata a la demanda genuina de la gente y las empresas, no hay traslado a precios«, concluyó.

Deuda blindada: el REPO de 3.000 millones de dólares

La otra gran incógnita de la semana, referida al vencimiento de deuda de este viernes, quedó resuelta tal como anticipó el analista. Wende había adelantado que la estrategia era utilizar financiamiento externo para «no tocar las reservas netas» del Banco Central.

Finalmente, el BCRA confirmó en las últimas horas el cierre de un préstamo REPO por US$ 3.000 millones con bancos internacionales a una tasa del 7,4% anual. Esta operación permite cubrir con holgura el pago de US$ 4.200 millones a los bonistas privados, despejando el horizonte financiero del primer trimestre.

«El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible», informó el Banco Central.

Venezuela: petróleo antes que la institucionalidad

En el plano internacional, Wende se refirió al pragmatismo de Donald Trump frente a la crisis venezolana. «Los anuncios vienen más por el lado del petróleo que por la constitucionalidad«, señaló, destacando que la prioridad de la Casa Blanca es asegurar la compra de 50 millones de barriles.

Según el analista, Estados Unidos optó por negociar con Delcy Rodríguez para mantener la operatividad de PDVSA y evitar una guerra civil, relegando la transición democrática a un segundo plano. Sin embargo, advirtió que reactivar la producción venezolana demandará inversiones millonarias y mucho tiempo.

