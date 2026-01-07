Dólar oficial y blue del miércoles 7 de enero 2026: precios y novedades del mercado

El dólar oficial hoy miércoles 7 de enero 2026 cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, marcando una tendencia estable en la apertura del mercado cambiario.

Tras el cierre de la jornada previa, la brecha cambiaria con el dólar blue se mantiene bajo la vigilancia de los analistas financieros, junto a la actividad en el Banco Central. En un escenario de alta sensibilidad para el ahorro, el comportamiento de los dólares financieros, MEP y CCL, definirá el rumbo de la brecha en las próximas horas.

Seguí toda la información de hoy, miércoles 7 de enero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos

Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén

Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL

Cotización del dólar blue

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 7 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 7 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1435 1485 Banco Nación 1440 1490 Banco ICBC 1445 1495 Banco BBVA 1440 1490 Banco Supervielle 1450 1490 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1440 1500 Banco Hipotecario 1445 1495 Banco Santander 1435 1485 Banco Credicoop 1445 1495 Banco Macro 1435 1495 Banco Piano 1440 1500 Banco BPN 1430 1500

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 7 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 7 de enero 2026:

$1.430 para la compra .

. $1.500 para la venta.

Esquema de bandas cambiarias: ¿A cuánto llegará el dólar oficial este mes?

En el marco del programa monetario vigente, el Banco Central mantiene su esquema de microdevaluaciones diarias (crawling peg) bajo un sistema de bandas que busca dar previsibilidad al mercado mayorista.

Según los datos oficiales de la autoridad monetaria, este mecanismo permite que el tipo de cambio se deslice entre un 1 y un 2 porciento mensual, funcionando como el principal ancla nominal de la economía. Los analistas siguen de cerca el cumplimiento de estas metas, ya que cualquier ajuste en la velocidad del esquema impacta directamente en la formación de precios y en los contratos de dólar futuro.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 7 de enero 2026

Miércoles 7 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1500 1520

Dólares financieros: la brecha del MEP y el CCL bajo la lupa del mercado

Mientras el oficial mantiene su ritmo de microdevaluaciones, el Dólar MEP (o dólar bolsa) y el Dólar Contado con Liquidación (CCL) operan como los termómetros reales de la confianza inversora.

Claves de la jornada financiera:

Dólar MEP: cotiza a $1.498,06 , consolidándose como la opción más demandada por el público minorista debido a su facilidad de adquisición a través de billeteras virtuales y home banking.

cotiza a , consolidándose como la opción más demandada por el público minorista debido a su facilidad de adquisición a través de billeteras virtuales y home banking. Dólar CCL: se ubica en $1.538,97 , reflejando el costo de girar divisas al exterior, una cifra clave para las operaciones de comercio exterior y grandes fondos de inversión.

se ubica en , reflejando el costo de girar divisas al exterior, una cifra clave para las operaciones de comercio exterior y grandes fondos de inversión. Volumen de operaciones: el BCRA mantiene la vigilancia sobre el mercado de bonos para evitar saltos bruscos en la volatilidad de estas cotizaciones.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 7 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: