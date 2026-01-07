Dólar oficial y blue del miércoles 7 de enero 2026: precios y novedades del mercado
DÓLAR HOY: a cuánto cotiza este miércoles 7 de enero 2026. Conocé su evolución tras la implementación del sistema de bandas: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL. Todas las cotizaciones del mercado financiero y el precio en Neuquén.
El dólar oficial hoy miércoles 7 de enero 2026 cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, marcando una tendencia estable en la apertura del mercado cambiario.
Tras el cierre de la jornada previa, la brecha cambiaria con el dólar blue se mantiene bajo la vigilancia de los analistas financieros, junto a la actividad en el Banco Central. En un escenario de alta sensibilidad para el ahorro, el comportamiento de los dólares financieros, MEP y CCL, definirá el rumbo de la brecha en las próximas horas.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 7 de enero 2026
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 7 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1435
|1485
|Banco Nación
|1440
|1490
|Banco ICBC
|1445
|1495
|Banco BBVA
|1440
|1490
|Banco Supervielle
|1450
|1490
|Banco Ciudad de Bs As
|1435
|1495
|Banco Patagonia
|1440
|1500
|Banco Hipotecario
|1445
|1495
|Banco Santander
|1435
|1485
|Banco Credicoop
|1445
|1495
|Banco Macro
|1435
|1495
|Banco Piano
|1440
|1500
|Banco BPN
|1430
|1500
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 7 de enero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este miércoles 7 de enero 2026:
- $1.430 para la compra.
- $1.500 para la venta.
Esquema de bandas cambiarias: ¿A cuánto llegará el dólar oficial este mes?
En el marco del programa monetario vigente, el Banco Central mantiene su esquema de microdevaluaciones diarias (crawling peg) bajo un sistema de bandas que busca dar previsibilidad al mercado mayorista.
Según los datos oficiales de la autoridad monetaria, este mecanismo permite que el tipo de cambio se deslice entre un 1 y un 2 porciento mensual, funcionando como el principal ancla nominal de la economía. Los analistas siguen de cerca el cumplimiento de estas metas, ya que cualquier ajuste en la velocidad del esquema impacta directamente en la formación de precios y en los contratos de dólar futuro.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 7 de enero 2026
Miércoles 7 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1500
|1520
Dólares financieros: la brecha del MEP y el CCL bajo la lupa del mercado
Mientras el oficial mantiene su ritmo de microdevaluaciones, el Dólar MEP (o dólar bolsa) y el Dólar Contado con Liquidación (CCL) operan como los termómetros reales de la confianza inversora.
Claves de la jornada financiera:
- Dólar MEP: cotiza a $1.498,06, consolidándose como la opción más demandada por el público minorista debido a su facilidad de adquisición a través de billeteras virtuales y home banking.
- Dólar CCL: se ubica en $1.538,97, reflejando el costo de girar divisas al exterior, una cifra clave para las operaciones de comercio exterior y grandes fondos de inversión.
- Volumen de operaciones: el BCRA mantiene la vigilancia sobre el mercado de bonos para evitar saltos bruscos en la volatilidad de estas cotizaciones.
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 7 de enero 2026
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.937 en enero 2026.
