Bajó el riesgo país y rebotó el Merval este martes 6: la reacción a la compra de dólares del Banco Central 

Este martes 6 de enero el riesgo país arrancó la jornada a la baja. Hay buenas perspectivas para el pago de deuda de este viernes 9 de enero. (Foto: Clarín Fotografía)

Los activos financieros argentinos operan con tendencia positiva este martes, impulsados por las primeras señales operativas del nuevo esquema bandas cambiarias. La confirmación de que el Banco Central logró sumar divisas en el mercado y la estrategia del gobierno de Javier Milei para afrontar los vencimientos descomprimieron la tensión, lo que se refleja en una suba de las acciones y una estabilización de la tasa de riesgo.

El índice S&P Merval avanza un 0,70% en las primeras operaciones, y llegó a los 3.152.230 puntos, según los datos de Rava Bursátil, en la primera hora de apertura del mercado este martes 6 de enero.

Por su parte, el Riesgo País detuvo la suba de ayer y cede un 0,70%, ubicándose en los 562 puntos básicos, manteniéndose cerca de los mínimos de la gestión.

Wall Street: bancos y tecnológicas al frente

En Nueva York, los papeles argentinos (ADRs) extienden el buen clima de la rueda previa, con el sector bancario y tecnológico liderando las subas en la pantalla:

Globant: +5,74%

Banco Supervielle: +5,47%

Grupo Financiero Galicia: +4,97%

Banco Macro: +4,20%

BBVA: +4,07%

El dato clave: superávit para comprar reservas

El cambio de expectativas se sustenta en la información adelantada por Bloomberg Línea: el Banco Central concretó su primera compra de dólares (unos US$ 21 millones) bajo el nuevo sistema de bandas móviles, iniciando una fase de acumulación genuina.

En paralelo, el reporte destaca la ingeniería financiera para el pago de los US$4.200 millones de deuda que vencen este viernes. La estrategia del Ministerio de Economía consiste en utilizar los pesos del superávit fiscal (recursos del Tesoro) para comprarle las divisas al Banco Central. De esta manera, el Gobierno cancela sus obligaciones con «caja propia» y evita que el pago implique una pérdida patrimonial directa o un debilitamiento de las reservas netas de la autoridad monetaria.