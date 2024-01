Dólar: a cuánto abre el blue este lunes 15 de enero en un inicio marcado por un feriado y medidas del BCRA

En el inicio de esta semana financiera, el dólar blue se mantiene sin cambios, cotizando a $1.120 para la venta, consolidando su posición tras una baja el jueves y un viernes sin movimientos significativos. La brecha con el dólar oficial alcanza el 28%, evidenciando la persistente disparidad en el mercado cambiario. Este panorama surge, en medio del tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus de reformas estructurales para desregular la economía y de un feriado en Estados Unidos.

El dólar oficial, según el promedio del Banco Central (BCRA), avanzó a $859 para la venta, con el Banco Nación posicionándose en $834,5 para la venta y $794,5 para la compra.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) abre a $1.136,91, marcando un cambio frente a días anteriores, mientras que el dólar MEP se sitúa en $1.096,59, continuando su tendencia a la baja.

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista, con un promedio de $816,10 por unidad, y el CCL alcanza el 44,6%, mientras que con el MEP se sitúa en 39,9%.

El riesgo país se acerca a las 1.900 unidades después de que los bonos nominados en dólares experimentaran un aumento. En Nueva York, las empresas argentinas en el NYSE muestran un ascenso, contrarrestando la caída del S&P Merval el pasado viernes.

Por último, para las compras con tarjeta en el exterior, la cotización se ubica en $1.336,80, reflejando la realidad de un mercado cambiario sujeto a variaciones constantes.

Sin embargo, estas operaciones estarán condicionadas dado que hoy no habrá mercados en Estados Unidos porque es feriado porque se celebra el nacimiento de Martin Luther King, Jr. y por ende no hay operaciones bancarias. En consecuencia, las transacciones con bonos no tendrán referencias.

A cuánto cotiza el Dólar blue este lunes 15 de enero

En el mercado informal, el denominado dólar «blue» abre en $ 1.120 para la venta.

A cuánto cotiza el Dólar oficial este lunes 15 de enero

En tanto, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, avanza a $859 para la venta.

En el Banco Nación la cotización del dólar minorista se posiciona a $834,5 para la venta y $794,5 para la compra.

A cuánto cotiza el Dólar CCL y MEP este lunes 15 de enero

A diferencia de los días previos, el dólar contado con liquidación abre a $ 1.136,91, mientras que el MEP abre a $ 1.096,59.

A cuánto cotiza el Dólar mayorista este lunes 15 de enero

Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubica en un promedio de $816,10 por unidad, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubica en torno al 44,6% y con el MEP, en 39,9%.

A cuánto cotiza el Dólar Tarjeta este lunes 15 de enero

Por último, la cotización para las compras con tarjeta en el exterior se ubica en $1.336,80.

Con información de El Destape