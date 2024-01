Dólar: a cuánto cotiza el blue este lunes 22 de enero, en una semana clave para la Ley Ómnibus y el paro de CGT

En medio de la incertidumbre económica, el dólar blue alcanzó un nuevo récord a $1.220, mientras el oficial se mantiene en $868,08. El Banco Central adquiere US$ 116 millones y acumula US$ 2.230 millones en compras en enero. El paro del miércoles y las negociaciones por la Ley Ómnibus generan expectativas sobre el comportamiento de la divisa extranjera.

La jornada financiera en Argentina arrancará con las consecuencias de los movimientos del mercado cambiario del viernes pasado, con el dólar blue alcanzando un nuevo récord nominal de $1.220 para la venta este lunes 22 de enero. Mientras tanto, el dólar oficial se mantiene en $868,08, reflejando la constante presión sobre la moneda extranjera en medio de la incertidumbre económica.

El Banco Central (BCRA) estuvo activo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), adquiriendo US$ 116 millones el viernes y acumulando compras por un total de US$ 794 millones en la semana. En lo que va de enero, las adquisiciones ascienden a US$ 2.230 millones.

En cuanto a los dólares financieros, el Contado con Liquidación avanzó a $1.307,86, un aumento de $25,28 (1,8%), mientras que el dólar MEP se incrementó en $25,53, cerrando en $1.253,07. Estos movimientos se dan en un contexto donde la incertidumbre política y económica se intensifica debido al paro general convocado por la CGT y las negociaciones en torno a la Ley Ómnibus.

La cotización del dólar mayorista alcanzó un promedio de $819,70 el viernes pasado, con un incremento de cincuenta centavos respecto a su último cierre. Esto generó una brecha cambiaria del 59,66% con el Contado con Liquidación y del 52,86% con el dólar MEP. Mientras tanto, el dólar minorista, según el promedio del Banco Central, se posicionó en $868,802 para la venta y $808,075 para la compra.

A cuánto cotiza cada tipo de dólar este lunes 22 de enero

Mayorista: $819,70.

Oficial: $868,80.

Tarjeta: $1390,08.

MEP: $1237,16.

CCL: $1302,55.

Blue: $1220,00.

Con información de LN y Ámbito