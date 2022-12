Dólar Blue: comprar, vender o esperar, la pregunta del millón

Cuando inició el mes de diciembre Argentina acababa de sellar su pasaje a los octavos de final del Mundial de Qatar derrotando 2 a 0 a Polonia. Ese día el dólar blue cotizaba a $313. Pasaron solo 28 días, pero fueron cargados de adrenalina, vértigo, festejos, y noticias políticas relevantes. Durante ese breve lapso, la cotización del dólar blue subió $43, hasta llegar a los $356 que muestran hoy las pizarras.

Con ese telón de fondo y cuando faltan unas pocas horas para que finalice el año, la pregunta del millón es qué conviene hacer. ¿Hay que salir a comprar antes de que siga subiendo? ¿Es mejor esperar y especular con que se pinche la «burbuja» de fin de año? ¿Es buen momento para vender?

La primera certeza, es que no existe una respuesta que sea 100% verdadera. Pero sí existen una serie de indicios que permiten a quien debe tomar decisiones, configurar escenarios posibles en base a la información disponible.

¿Por qué sube el dólar blue?

En este sentido, lo primero que hay que repasar, es cuáles son los factores que mueven el precio de la cotización paralela del dólar.

El del dólar blue es un mercado «ilegal», es decir, no oficial. Funciona «en algún lugar», donde hay quien tiene billetes norteamericanos y está dispuesto a vender, o quien tiene pesos argentinos y está dispuesto a comprar. En este sentido, es un mercado donde la ley de la oferta y la demanda, funcionan casi a la perfección: excesos de demanda o restricciones en la oferta de divisas, originan subas en el precio.

Se trata no obstante de un mercado pequeño. «El mercado del dólar blue mueve apenas u$s 3 millones diarios frente a los canales oficiales donde se tranzan más de u$s 1.000 millones en cada jornada. Es una exageración el énfasis que se pone en la brecha cambiaria», supo explicar oportunamente la ex ministra de economía Silvina Batakis. Es precisamente por tal motivo, que pequeños movimientos en la oferta y la demanda, afecta de manera directa el precio.

Pese a su escaso peso marginal en el mercado, el precio del dólar blue se ha convertido en el termómetro de la desconfianza generalizada y tiene la capacidad de formar expectativas.

Al respecto, existe una componente estacional en el mes de diciembre, que fortalece la demanda. Los empleados registrados cobran el aguinaldo y buscan proteger sus tenencias, y hay mucha gente que planea viajar al exterior y necesita llevar dólares billete en la mano. Ambas cosas juegan a favor de la suba del precio.

Al mismo tiempo el dólar tarjeta que el gobierno estableció para los turistas que llegan a la Argentina desde el exterior, es un factor que limita la oferta de billetes en el canal paralelo. Los extranjeros comenzaron a utilizar el mecanismo formal liquidando sus dólares al valor MEP y dejaron de visitar las cuevas de la City, generando menor flujo de billetes informales, y por lo tanto, mayor presión a la suba del precio.

No obstante, la política es el gran catalizador de la cotización del dólar blue. El escaso volumen que se opera en el canal paralelo es apenas una gota de agua en el mar frente al volumen de los canales formales (oficial o financiero). Sin embargo pese a su escaso peso marginal en el mercado, el precio del dólar blue se ha convertido en el termómetro de la desconfianza generalizada y tiene la capacidad de formar expectativas. Cuando existe incertidumbre, los argentinos corren al dólar.

Comprar, esperar o vender

Lo dicen todos los expertos en finanzas del mundo: nunca es buena estrategia subirse a la ola en la cresta. La pregunta es si la cresta está cerca o lejos. Es decir si el precio del dólar blue seguirá subiendo o no, y si puede hacerlo antes de fin de año.

En llamas. El blue subió $43 en solo 27 días.

Al respecto, vale repasar cuál fue la dinámica del dólar blue durante el último año, y como evolucionó la cotización en relación a los otros bienes y servicios.

Al hacerlo, resulta que hace exactamente un año, el precio del dólar blue era de $206. Significa que en los últimos doce meses la cotización paralela avanzó un 72,8%. El dato permite abordar rápidamente a dos conclusiones.

La primera es que si el dólar blue hubiese seguido a la inflación, que acumula un 95% durante el último año, debería cotizar hoy en torno a los $402. Es decir que en términos reales y pese a la impresión que pueda causar la cotización actual, el precio del blue está atrasado en relación al resto de precios de los bienes y servicios de la economía.

La segunda es que pese al paradigma popular que establece que «el mejor refugio en contra de la inflación es el dólar», resulta que quien apostó al dólar en el último año, perdió casi un 23% en el valor real de sus tenencias. En otras palabras, el dólar billete «guardado en la latita» fue un pésimo negocio en 2022.

«Quien avisa no traiciona», reza el refrán de la abuela. Lo anticipa la introducción de esta nota: nadie puede decir si es mejor comprar, esperar o vender. La respuesta más adecuada siempre suele ser «depende».

Si quien tiene pesos va a necesitar liquidez en lo inmediato (para comprar un bien o salir de vacaciones por ejemplo), probablemente no sea buen negocio comprar, dada la volatilidad de la cotización paralela. Si en cambio la estrategia es comprar para guardar, teniendo en cuenta que uno de los principales motores del blue es la inestabilidad política y que se avecina un agitado año electoral, entonces tal vez el billete sea una buena alternativa.

Dato 72,8% Lo que subió el dólar blue en los últimos doce meses.