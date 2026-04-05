Dólar vs. Plazo Fijo: el carry trade se consolida como la estrategia ganadora del primer trimestre 2026

Efecto carry trade: por qué el dólar fue el peor negocio del inicio de 2026.

El arranque de 2026 marcó un quiebre para el histórico refugio en el billete verde. La estrategia de carry trade —vender dólares para apostar a tasas en pesos y luego recomprar divisas— ofreció retornos extraordinarios gracias a la apreciación del peso y un «dólar planchado» que retrocedió un 4,3% en el mercado mayorista.

Casi todos los instrumentos en moneda nacional superaron ampliamente a la divisa estadounidense. El podio de rentabilidad quedó conformado de la siguiente manera.

Bonos CER (Boncer): Fueron los líderes absolutos con un retorno del 18,1% en dólares CCL.

Fueron los líderes absolutos con un retorno del CCL. Bonos Duales: Registraron un avance del 14,6% en dólares .

Registraron un avance del . Lecap y Plazos Fijos UVA: Otorgaron una rentabilidad del 13,1% en moneda dura.

En términos prácticos: quien apostó USD 100 a instrumentos en pesos al inicio del año, terminó el trimestre con USD 113, según el relevamiento de Infobae. En la vereda opuesta, los bonos soberanos en dólares sufrieron caídas de hasta el 2,6%.

El factor inflación: ganar en dólares, perder en el súper

A pesar del éxito financiero medido en «verdes», el poder adquisitivo local sufrió el impacto de los precios. Con una inflación acumulada del 8,7% (según el índice CER), la ganancia real fue esquiva para algunos:

Plazo fijo tradicional: Aunque rindió un 12,3% en dólares , frente a la inflación tuvo un resultado negativo del -0,2% real .

Aunque rindió un , frente a la inflación tuvo un resultado negativo del . Conclusión: Los ahorristas ganaron capacidad para comprar billetes, pero perdieron capacidad de compra en el mercado interno.

Expectativas para el segundo trimestre: ¿Sigue la racha?

La gran duda de la City es si esta ventana de oportunidad permanecerá abierta. El mercado entra ahora en el periodo de la cosecha gruesa, lo que garantiza un ingreso masivo de divisas del agro, indica el mismo medio.

Analistas proyectan que este flujo, sumado al superávit comercial, mantendrá la calma cambiaria. Aunque históricamente el segundo trimestre tiene un promedio de retorno del -1,5% para el carry trade, la mediana actual se ubica en un 1,5% positivo, lo que alimenta el optimismo de los especialistas.

Con el dólar mayorista perforando los $1.400 y el CCL estabilizado en los $1.470, el incentivo para quedarse en pesos sigue vigente. La clave para los próximos meses será la capacidad del Banco Central para sostener este esquema sin que la brecha cambiaria se dispare, permitiendo que la «bicicleta» siga rodando en un contexto de alta volatilidad.

Con información de Infobae.