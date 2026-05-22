Tras décadas de abandono, avanzan con la recuperación de un tren de la Patagonia para la producción y el turismo

Recuperan un tren de la Patagonia para la producción y el turismo.

La provincia de Santa Cruz puso en marcha un ambicioso proyecto para recuperar el histórico ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy, una traza estratégica que estuvo abandonada durante décadas y que ahora busca convertirse en un motor para la producción, la conectividad y el turismo patagónico.

La iniciativa es impulsada por el gobierno provincial y apunta a reconstruir una infraestructura considerada clave para integrar distintas localidades del interior santacruceño, en una región marcada por las grandes distancias y los altos costos logísticos.

El proyecto contempla la reactivación de un tramo ferroviario con fuerte potencial para acompañar el desarrollo minero, ganadero y turístico de la Patagonia austral.

Un tren estratégico para Santa Cruz

La recuperación del ramal permitiría reducir costos de transporte para productores locales y mejorar la conectividad de comunidades que dependen casi exclusivamente de rutas para trasladar mercadería y personas.

Además, el Gobierno provincial apuesta a potenciar un corredor turístico en una zona que recibe visitantes de distintos puntos del país y del mundo.

En ese contexto, la gestión del gobernador Claudio Vidal impulsa una agenda enfocada en recuperar infraestructura estratégica para diversificar la matriz económica provincial, históricamente ligada al petróleo.

Avances y reuniones para poner en marcha el proyecto

Uno de los primeros pasos concretos se dio a través de una reunión entre la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, y el secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, Walter Tajes.

Durante el encuentro analizaron distintos aspectos vinculados a la futura reactivación del servicio ferroviario, entre ellos:

La participación del sector ferroviario en el desarrollo del proyecto.

La incorporación y capacitación de trabajadores.

La articulación entre memoria histórica, producción y desarrollo futuro.

Aunque todavía no se difundió un cronograma oficial ni el monto de inversión previsto, desde la provincia consideran que el acuerdo con el sector gremial es fundamental para avanzar hacia una futura licitación y puesta en funcionamiento del ramal.

Un proyecto con mirada a largo plazo

La recuperación del tren Jaramillo–Fitz Roy representa una apuesta de largo plazo para Santa Cruz. El objetivo es transformar al ferrocarril en una herramienta de integración territorial que permita unir producción, empleo, turismo e identidad histórica en una de las regiones más australes del país.