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Irán enfrió las expectativas de paz con Estados Unidos y advirtió que aún persisten profundas diferencias

El gobierno iraní bajó las expectativas sobre un posible acuerdo de paz con Estados Unidos y aseguró que las negociaciones todavía están lejos de una definición.

Redacción

Por Redacción

Teherán negó que un acuerdo con Estados Unidos esté cerca. Foto: NA

Teherán negó que un acuerdo con Estados Unidos esté cerca. Foto: NA

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró el viernes que las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos no están cerca de un acuerdo.

Irán dijo que las negociaciones con Estados Unidos siguen lejos de un acuerdo definitivo

“El proceso (diplomático) en curso y la presencia de altos funcionarios pakistaníes en Teherán no significan que hayamos llegado a un punto de inflexión o a una situación decisiva”, dijo Baghaei a la televisión estatal IRIB.

No podemos decir que hayamos llegado a un punto en el que un acuerdo esté cerca; no necesariamente, ese no es el caso”, afirmó, señalando que las diferencias entre Irán y Estados Unidos son profundas y numerosas, y que la diplomacia requiere tiempo.

Baghaei enfatizó que las conversaciones tienen como objetivo poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, y agregó que el programa nuclear iraní no está en la agenda en esta etapa, según informó Xinhua.

La situación del estrecho de Ormuz y los ataques estadounidenses contra buques vinculados a Irán también deben revisarse y discutirse, dijo. El viernes, Al Arabiya, citando fuentes informadas, informó que un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos incluiría nueve cláusulas.

El borrador incluye un alto el fuego inmediato, integral e incondicional en todos los frentes, garantías contra ataques a infraestructura militar, civil o económica, cese de operaciones militares y el fin de la guerra mediática, según Al Arabiya.

El borrador también estipula el respeto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos, la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, y el establecimiento de un mecanismo conjunto de monitoreo y resolución de conflictos, agregó.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró el viernes que las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos no están cerca de un acuerdo.

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