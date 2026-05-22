El FMI le pidió al Gobierno avanzar con las reformas tributaria y previsional

El FMI insistió con el pedido para modificar el sistema impositivo y jubilatorio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el programa económico del gobierno de Javier Milei, aunque insistió en la necesidad de avanzar con reformas estructurales, especialmente en materia tributaria y previsional, para consolidar la estabilidad económica de la Argentina.

Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo con el país, el organismo publicó un informe técnico en el que destacó los avances logrados en el frente fiscal y cambiario, aunque también advirtió sobre desafíos pendientes vinculados a la acumulación de reservas, la inflación y la incertidumbre política.

De acuerdo al reporte del Fondo Monetario Internacional, para 2026 la economía argentina crecería un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación anual estimada en 25%, un desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del producto.

El organismo valoró especialmente el ajuste fiscal implementado durante los primeros meses de gestión y sostuvo que fue “excepcionalmente grande en comparación internacional”. Según el análisis, ese recorte del gasto resultó clave para recuperar credibilidad y estabilizar variables económicas críticas.

El informe también remarcó que el proceso de desinflación avanzó más rápido que en otras experiencias argentinas recientes, gracias inicialmente a la utilización de un esquema de “crawling peg” como ancla cambiaria.

“El proceso se dio en un contexto de corrección de precios relativos, eliminación de controles y flexibilización de restricciones comerciales y financieras”, señaló el organismo.

A diferencia de otras crisis económicas argentinas, como el Plan Bonex o la pesificación de 2001-2002, el FMI destacó que durante esta etapa “los contratos y obligaciones de deuda fueron respetados en su totalidad” y valoró medidas como la amnistía fiscal de 2024, que incentivó la repatriación de capitales.

El organismo también reconoció que las reformas desregulatorias impulsadas por el Gobierno ayudaron a una recuperación más rápida de la actividad económica y de la demanda interna.

Sin embargo, el Fondo advirtió que el programa económico debió ajustarse frente a nuevas tensiones externas e internas. Según explicó, la caída de reservas, la apreciación del tipo de cambio real y el clima político previo a las elecciones legislativas generaron una fuerte presión sobre la demanda de pesos y las reservas internacionales.

En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina avanzó hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria mediante bandas y eliminó gran parte de las restricciones y controles financieros vigentes.

El reporte sostiene que, pese a las mejoras recientes, la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de dinero todavía avanzan más lentamente que en otros programas de estabilización.

Por eso, el FMI insistió en la necesidad de profundizar reformas estructurales, particularmente una reforma tributaria y otra previsional, como parte de la estrategia para sostener el equilibrio fiscal y fortalecer la estabilidad de largo plazo.

Con información de Infobae.