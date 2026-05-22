Mercados argentinos cerraron en baja pese al impulso de Wall Street por las negociaciones con Irán

Los mercados argentinos cerraron con una leve baja tras una buena semana de operaciones en Wall Street. En el caso del S&P Merval, el descenso fue del 0,7%, mientras que los títulos públicos cayeron en torno al 0,2%. Además, el riesgo país cerró en 513 puntos básicos.

Acciones y bonos argentinos retrocedieron

Asimismo, Wall Street tuvo una suba debido a la expectativa de las negociaciones en Oriente Medio. De esta forma, Wall Street operó con subas dentro del 0,4% al 0,6% entre los principales indicadores. Por su lado, los inversores siguen a la espera de las definiciones en las conversaciones de paz entre los Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, en cuanto al petróleo, el Brent del Mar del Norte ganó el 1,6%, cerrando a USD 104,30 el barril que se entregará en julio, y el crudo intermedio de Texas (WTI) lo hizo a USD 97,52 con el +1,2%.

Por el lado del índice S&P Merval correspondiente a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mismo cayó 0,7% en pesos y quedó en los 2.860.000 puntos. Por su lado, los bonos soberanos en dólares como los Bonares y los Globales cayeron 0,2% en promedio.

Por otro lado, el índice de riesgo país del JP Morgan bajó dos unidades y cerró en los 513 puntos básicos. Lo propio se dio en el marco de una suba parecida en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Encabezadas por Adecoagro con el -4,4%, los ADR y acciones de las compañías argentinas que se negocian en dólares en la ciudad de Nueva York, le siguen las bajas del Banco Francés con el -3,4%, luego del rebote de ayer jueves del +8,8%. Por otro lado, entre las alzas se ubican Ternium con +4% e YPF con el +0,7%, a USD 48,37.

Según la palabra de los expertos de Rava Bursátil, “en cuanto a la renta variable local, una gran cantidad de activos cotiza por debajo de su media de 200 ruedas, lo cual sugiere una tendencia bajista de largo plazo para una parte del panel. Mientras que empresas como Banco de Valores presentan resultados trimestrales sólidos, el mercado aguarda por los resultados de otras entidades del sector financiero que llegarán en la última semana de mayo”.

A su vez, el jefe de Inversiones de Wise Capital, Ignacio Morales, dijo que “la actividad económica argentina registró una sólida recuperación en marzo y revirtió los retrocesos del primer bimestre del año. El Indec informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica creció un 3,5% mensual, tras las caídas de enero y febrero. Con este resultado, el primer trimestre cerró con un avance del 1,7% interanual y una mejora del 0,3% respecto al período previo”.

Pero también señaló: “Sin embargo, el informe oficial expone una profunda heterogeneidad sectorial y regional impulsada por el rumbo económico actual. El agro, la minería, la energía y las finanzas actúan como los motores dinámicos del repunte. En contraposición, la industria, el comercio y la construcción profundizan sus pérdidas”.

En el mundo, los inversores siguen atentos a lo que acontece con el conflicto en Oriente Medio. En este sentido, fue Estados Unidos quien observó ciertos avances en el diálogo con Irán y continúa con la comunicación constante con los mediadores de Pakistán, aunque todavía hay mucho por hacer, expresó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la jornada de hoy.

Y agregó, luego de una reunión con ministros de la OTAN en Suecia, que “ha habido algunos avances”, y a la vez siendo cauto al decir que “no lo exageraría, pero tampoco lo restaría importancia”. “Queda trabajo por hacer”, ya que “aún no hemos llegado a ese punto. Espero que lo consigamos”.

Asimismo, sobre las pretensiones del presidente Donald Trump, Rubio marcó que preferiría llegar a un buen acuerdo. Además, no dejó de señalar que la preocupación principal sigue siendo que Irán no pueda contar con un arma nuclear y que se llegue a un debate sobre el futuro enriquecimiento de uranio y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Al respecto, Marco Rubio sostuvo que: “Estamos tratando con un grupo de personas muy difícil, y si la situación no cambia, el presidente ha dejado claro que tiene otras opciones”, sobre lo cual aseguró que “prefiere la opción negociada y llegar a un buen acuerdo, pero él mismo ha expresado su preocupación por que quizá eso no sea posible. Pero vamos a seguir intentándolo”.

Por último, Rubio remarcó que Estados Unidos tenía una comunicación permanente con los pakistaníes que ayudaban a facilitar las conversaciones con Irán, pero también dijo que no hubo ningún pedido particular desde Washington sobre ayuda de la OTAN en el Estrecho de Ormuz. Y cerró diciendo que, así y todo, es necesario tener un plan B por si Irán no acepta reabrir la ruta de suministro.

NA