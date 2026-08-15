Rematan siete departamentos sin herederos en CABA: cuánto cuestan y cómo participar

El Banco Ciudad realizará una nueva subasta pública de siete inmuebles provenientes de herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. El remate se llevará a cabo el viernes 28 de agosto, desde las 10, bajo modalidad online y estará abierto a participantes de todo el país.

El catálogo está compuesto por departamentos de dos y tres ambientes y partes indivisas ubicados en Almagro, Balvanera, Boedo, Recoleta y Palermo. Los precios base parten de US$31.490 y llegan hasta US$119.398.

Los remates de inmuebles provenientes de herencias vacantes se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. La oferta puede incluir departamentos, casas, PH, lotes, oficinas, locales comerciales, cocheras y partes indivisas.

Entre las propiedades con mayor precio base se encuentra un departamento de tres ambientes de 90 m² ubicado en avenida Santa Fe 1721, Recoleta, con un valor inicial de US$119.398.

En el otro extremo, uno de los inmuebles con menor precio base es un departamento de dos ambientes en Cochabamba 3502, Boedo, que parte de US$31.490.

Qué propiedades se subastan

El catálogo incluye inmuebles distribuidos en distintos barrios porteños:

Almagro: departamento de tres ambientes en Sarmiento 4502, tercer piso, con una superficie de 52,92 m². Precio base: US$70.573,33 .

departamento de tres ambientes en Sarmiento 4502, tercer piso, con una superficie de 52,92 m². Precio base: . Balvanera: departamento de tres ambientes en Hipólito Yrigoyen 2934, segundo piso, de 63,62 m². Precio base: US$52.260 .

departamento de tres ambientes en Hipólito Yrigoyen 2934, segundo piso, de 63,62 m². Precio base: . Balvanera: departamento en Mario Bravo 256, sexto piso, de 35,92 m². Precio base: US$32.720 .

departamento en Mario Bravo 256, sexto piso, de 35,92 m². Precio base: . Boedo: departamento de dos ambientes en Cochabamba 3502. Precio base: US$31.490 .

departamento de dos ambientes en Cochabamba 3502. Precio base: . Recoleta: departamento de tres ambientes en avenida Santa Fe 1721, de 90 m². Precio base: US$119.398 .

departamento de tres ambientes en avenida Santa Fe 1721, de 90 m². Precio base: . Recoleta: departamento de dos ambientes en Billinghurst 1941, séptimo piso, de 26,50 m². Precio base: US$44.890 .

departamento de dos ambientes en Billinghurst 1941, séptimo piso, de 26,50 m². Precio base: . Palermo: partes indivisas de un departamento de dos ambientes y bauleras en avenida Santa Fe 4196, esquina Thames, noveno piso. Precio base: US$70.116.



Cómo participar de la subasta

La subasta se realizará de manera 100% online a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben registrarse previamente y completar la inscripción hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate.

Como requisito, se debe constituir una garantía equivalente al 10% del valor base del inmueble por el que se pretende ofertar.

En caso de querer participar por más de un lote, la garantía deberá cubrir el 10% de la suma de los valores base correspondientes.

La transferencia de la garantía debe realizarse antes de completar el registro y el comprobante deberá cargarse en la plataforma.

La garantía será devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los siete días hábiles posteriores al cierre de la subasta. Para los ganadores, el monto quedará retenido hasta la cancelación del saldo pendiente.

Cómo funcionan las ofertas

Las ofertas solo pueden realizarse durante las fechas y horarios establecidos en el portal de subastas. Cada participante puede efectuar varias ofertas sobre un mismo inmueble y se tomará como válida la de mayor valor.

Las ofertas son irrevocables, por lo que no pueden retirarse una vez realizadas. El sistema permite seguir en tiempo real el estado y el importe de las ofertas.

El participante que realice la oferta más alta recibirá una notificación por correo electrónico con la confirmación de la preadjudicación.

A partir de esa comunicación, el comprador deberá pagar dentro de los dos días hábiles el 10% del precio en concepto de comisión, más IVA, y otro 20% correspondiente a la seña.

El 80% restante deberá abonarse una vez aprobada la subasta por parte de la entidad vendedora, dentro de los siete días hábiles posteriores.

El adjudicatario también podrá solicitar la tenencia del inmueble y cancelar anticipadamente el saldo del precio después de la firma del boleto de compraventa.

Dónde consultar el catálogo

El Banco Ciudad informó que el catálogo completo, las condiciones de cada inmueble y los requisitos para participar están disponibles en su plataforma oficial de subastas.

Los ingresos obtenidos por la venta de estos inmuebles son destinados por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultar el catálogo y participar en las subastas del Banco Ciudad