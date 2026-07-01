Con el dólar arriba de $1.500, aseguran que el BCRA interviene en el mercado para evitar una escalada

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a intervenir activamente en el mercado financiero para ponerle un freno a la escalada del dólar, que consolidó su valor por encima de la barrera de los $1.500. Para lograrlo, la autoridad monetaria optó por no vender divisas de forma directa en el mercado spot, sino que desplegó un abanico de herramientas indirectas para absorber liquidez.

De acuerdo a la información relevada por el portal Infobae, la entidad conducida por Santiago Bausili busca evitar sobresaltos bruscos en el tipo de cambio que puedan impactar negativamente en el actual esquema de desinflación.

Al ser consultados sobre esta participación en el mercado, desde el BCRA mantuvieron su habitual postura de no realizar declaraciones oficiales.

Mientras tanto, el billete cerró la jornada a $1.510 para la venta en el Banco Nación, lo que implica una suba del 0,7% en una jornada y del 2% en lo que va del año.

El mayorista -por su parte- subió 0,7% a los $1.489 (+2,2% en lo que va del 2026). Con respecto a los financieros, el MEP no registró variables en el día y culminó en $1.521 (+2,7 en el año), y el CCL escaló 0,6% a $1.567,06 (+2,8%).

Por último, el dólar tarjeta -es decir, el oficial más el 30% de impuestos a las Ganancias- incrementó 0,7% hasta los $1.963.

Cómo opera el Banco Central para quitarle presión al dólar

La estrategia oficial opera sobre los precios retirando pesos de circulación. Cada vez que el Banco Central vende títulos que tiene en su cartera, quita liquidez que está en manos de inversores privados, evitando así que ese excedente presione al alza la demanda de divisas.

Según operadores del mercado, la intervención más fuerte se dio a través de instrumentos del Tesoro que ajustan por el valor del dólar oficial. El BCRA realizó ventas significativas de la letra dollar-linked D31L6, con vencimiento a fin de julio. Al agotar presuntamente su stock corto, la entidad pasó a ofrecer la letra D30S6, que vence en septiembre.

El volumen negociado en estas operaciones alcanzó los 500 millones de dólares en una sola jornada, tras dos ruedas que también registraron cifras elevadas, oscilando entre los 400 y 500 millones. En las mesas de operaciones bancarias señalan que el volumen diario habitual de estos instrumentos suele rondar apenas los 150 millones de dólares.

Por el lado de los futuros, la oferta oficial se concentró especialmente en el contrato con vencimiento a fines de julio. Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios, precisó al medio ya citado que mientras el mercado spot mostró una suba de entre 7 y 8 pesos, el volumen operado en futuros superó los 1.000 millones de dólares, lo que evidenció una cobertura muy activa por parte de la autoridad monetaria.

El cambio de postura de los bancos y el diagnóstico del mercado

Desde el sector bancario explicaron que el repunte del dólar no respondió a un cambio estructural en los flujos de importación y exportación, sino a una cuestión financiera y estacional. Las entidades financieras pasaron de estar «vendidas» a «compradas» en dólares, obligadas a abastecerse para responder a un incremento en la demanda minorista coincidente con el cobro del medio aguinaldo.

Isaías Marini, analista macro de One618, estimó que en el último mes el volumen operado en instrumentos dollar-linked trepó en 3.000 millones de dólares, de los cuales casi 2.000 millones se negociaron tan solo la semana pasada por el accionar del BCRA.

Según el experto, el Gobierno actúa con pragmatismo: “No creo que el Central esté defendiendo un número, sino más bien tratando de acotar la volatilidad y evitar el potencial traspaso a precios”.

Marini enmarcó la suba mensual superior al 5% en la depreciación de otras monedas emergentes y en la expectativa de un segundo semestre cambiario más desafiante.

En la misma línea, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, concluyó que si bien al Gobierno puede interesarle un leve deslizamiento cambiario, la intención de la intervención es evitar que la suba se espiralice, una maniobra de moderación que consideró habitual en la dinámica de todos los bancos centrales del mundo.

A su vez, Díaz Mayer estimó que el Gobierno probablemente no aguardaba estos niveles de cotización para esta altura del año, sino más bien para agosto o septiembre, por lo que «empiezan a poner un poquito el freno para que no se les desboque».