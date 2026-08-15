Inflación en América Latina: Venezuela lideró con 19,9% y Argentina quedó segunda con 2,1%

Venezuela y la Argentina fueron los países de América Latina con mayor inflación mensual en julio, según los índices oficiales de cada nación. En el país caribeño la variación fue del 19,9% mientras que en Argentina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%.

Los índices de inflación en la región comparados con Argentina

El resto de los países de la región presentó variaciones considerablemente menores. Brasil registró una suba mensual del 0,07%, mientras que Uruguay tuvo una cifra similar y Chile anotó un incremento del 0,1%.

En Perú, los precios aumentaron 0,29% durante julio. Colombia, por su parte, registró una variación mensual del 0,17%, mientras que Ecuador todavía no había informado el dato correspondiente a ese mes.

En el extremo opuesto del ranking quedaron Paraguay y Bolivia, los dos países que registraron una caída mensual de los precios. En ambos casos, el índice mostró una variación negativa durante julio.

Los bloqueos en la rutas de bolivia repercutieron en el abastecimiento de bienes.

Paraguay tuvo una deflación del 0,1%, mientras que Bolivia registró una baja de los precios del 2,79% durante el séptimo mes del año, de acuerdo con los reportes mencionados.

En el caso boliviano, la caída fue relacionada con la normalización del abastecimiento de bienes después de los bloqueos registrados durante mayo y junio, según información difundida por medios de ese país.

El ranking regional muestra así un escenario con diferencias marcadas: Venezuela registró la mayor inflación mensual, Argentina quedó en segundo lugar y Bolivia y Paraguay cerraron el listado con variaciones negativas de precios.

Agencia de Noticias Argentinas