Fue esta mañana a unos kilómetros antes de Plaza Huincul (Foto: Gentileza)

La conductora de un vehículo tipo utilitario debió ser trasladada hasta el hospital de Complejidad Media, luego del incidente vial que sufrió. El rodado volcó y salió de la Ruta 22, a unos 15 kilómetros de Plaza Huincul en la mañana de este sábado.

Hasta el lugar acudió una dotación de bomberos voluntarios huinculenses, los efectivos de la división Tránsito y el personal sanitario que se encargó de las primeras atenciones. Era la única ocupante.

La mujer se desplazaba a bordo de un vehículo furgón de color blanco, en sentido oeste – este este sábado, antes de este mediodía. La conductora, de 50 años, era la única ocupante que iba en el rodado, tal como se informó oficialmente.

Al llegar al kilómetro 1.309, a unos 15 kilómetros antes del ingreso a Plaza Huincul, por causas que se desconocen, perdió el control del volante y volcó sobre su marcha. Se detuvo sobre la banquina sur de la vía nacional, y el rodado quedó sobre el lateral derecho.

Una vez que fueron avisados los servicios de emergencias, comenzaron a llegar hasta el sitio para atender a las personas involucradas. Se constató que solo había una ocupante que fue derivada por el personal del SIEN hasta el hospital local.

Los bomberos voluntarios de la Central 17, realizaron las maniobras de prevención y los uniformados de Tránsito relevaron los datos correspondientes. La circulación por la vía nacional no se vio interrumpida por el vuelco.