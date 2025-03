Acuerdo con el FMI: el Directorio define el programa y el jueves se esperan detalles

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el staff técnico debatieron este martes el programa que el organismo firmará con Argentina y los primeros detalles podrían conocerse ante del fin de esta semana.

Fuentes del FMI confirmaron a La Voz que el jueves el organismo ofrecerá una conferencia de prensa en Washington, donde uno de los temas centrales será el acuerdo que negocia con el gobierno de Javier Milei.

Si bien la aparición de la vocera Julie Kozack es la programada en forma quincenal, en esta oportunidad cobra especial relieve porque se producirá a 48 horas de una reunión clave del Board del directorio.

Dentro de la burocracia del organismo, la reunión que se celebró hoy en el edificio central del FMI en la capital estadounidense revistió carácter de “informal”, pero trascendió que fue convocada con el propósito de escribir la letra chica del programa que está próximo a suscribirse.

La ansiedad del gobierno parte de la necesidad de al menos poner algunas fechas clave para que las señales al mercado pasen de ser insinuaciones a hechos concretos.

El FMI podría definir fecha clave para el acuerdo con Argentina

Si el Directorio del FMI pone un día y una hora exacta en la que “discutirá” el programa con Argentina, será un mojón que los inversores tomarán como referencia, por ejemplo, para calibrar cuántos dólares puede perder el Banco Central por reservas o por intervención para que no se disparen las cotizaciones financieras.

Lo mínimo que quiere la Casa Rosada es que Kozack confirme esa fecha. Mientras se desarrollaba la reunión técnica en Estados Unidos, Milei recibió un fuerte respaldo del presidente de Francia, Emmanuel Macron con quien mantuvo una conversación telefónica.

“Hemos intercambiado opiniones sobre la situación económica en Argentina y los desafíos a afrontar. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia. Mucho más que un aliado en sectores clave, como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro”, publicó el líder francés en sus redes sociales.

Inmediatamente Milei lo agradeció por los mismos canales: “Valoramos profundamente su apoyo y el compromiso de Francia con el pueblo argentino”.

Si bien dentro del Directorio del FMI predomina la opinión de los representantes de los Estados Unidos –que juega a favor de Argentina por la sintonía Tump-Milei, la posición de Francia también es de peso y el timing de su difusión no fue casual.

El monto de desembolso que sigue circulando en el mercado es de U$S 20.000 millones, pero ninguna de las partes se pronuncia, ni tan siquiera para desmentirlo. No obstante, más allá de la cantidad que se informe los inversores pretenden saber la forma en que serán girados y los condicionamientos.

Otro día en rojo

Cada día que pasa sin que se conozca el acuerdo con el FMI es un suplicio para el Banco Central. Luego de la calma que le impuso el feriado del lunes 24, al reanudarse las operaciones tuvo que ceder otros U$S 109 millones. Así, ya son siete las jornadas con saldo negativo.

En ese período perdió U$S 1.313 millones. No obstante, por las compras que había hecho en los primeros días de marzo, el saldo mensual es deficitario en U$S 689 millones. Así las reservas brutas retrocedieron a U$S 26.411 millones.

Sin dudas, la acumulación de reservas será uno de los objetivos centrales del nuevo programa con el FMI. En la plaza cambiaria informal de la city porteña, el billete trepó hasta $ 1.295, pero en Córdoba superó los $ 1.300 para cerrar en U$S 1.308.

En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP culminó en $ 1.292 y el Contado con Liquidación lo hizo en $ 1.297. Por su parte, los bonos de la deuda pública tuvieron mayorías de alza, pero el Riesgo País se mantuvo en 762.

En la plaza accionaria, el panel MERVAL registró un alza de 2,9%, mientras. Un panorama mucho más favorable mostraron los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, donde se observaron alzas, otra vez lideradas por las especies bancarias.

