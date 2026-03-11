El alza del petróleo impacta en la fabrica Lego: la empresa advierte posibles subas de precios en sus juguetes

La inestabilidad en Medio Oriente ya no solo afecta a las estaciones de servicio, sino que amenaza con llegar a las jugueterías.

Lego, el mayor fabricante de bloques de construcción del mundo, puso un signo de alerta: el encarecimiento del petróleo —materia prima base de sus famosos ladrillos de plástico— podría trasladarse al precio final de sus sets.

Niels B. Christiansen, CEO del Grupo Lego, fue contundente: «Subimos los precios cuando el petróleo sube; todo depende de si el cambio es temporal o se mantiene en el tiempo». Con el barril superando los 85 dólares tras el inicio de las operaciones militares denominadas «Epic Fury», el costo de los polímeros plásticos se volvió un dolor de cabeza para la industria.

El dilema del plástico y la guerra

La relación es simple pero crítica: el plástico es un derivado directo de los hidrocarburos. Cualquier alza sostenida en la materia prima impacta de lleno en la estructura de gastos de la compañía.

Coberturas a corto plazo: Si bien Lego tiene contratos que lo protegen por ahora, una tendencia alcista prolongada derivará inevitablemente en un aumento para el consumidor.

Si bien Lego tiene contratos que lo protegen por ahora, una tendencia alcista prolongada derivará inevitablemente en un aumento para el consumidor. Impacto global: El crudo subió más de un 60%, una volatilidad que afecta a toda la cadena de valor de la industria del juguete a nivel mundial.

Entre el éxito y la incertidumbre

Lo curioso es que este aviso llega en el mejor momento financiero de la empresa. Durante el último año, Lego logró cifras históricas. Sus ventas crecieron un 12%, impulsadas por las colecciones de Fórmula 1 y los sets botánicos (flores de plástico para adultos).

Además, la utilidad neta saltó un 21%, lo que le da a la firma una espalda financiera importante para absorber parte de los costos antes de retocar las etiquetas.