La Agencia Internacional de la Energía evalúa la mayor liberación de reservas de petróleo para frenar los precios

El plan se presentó en una reunión de emergencia entre los 32 países que integran la agencia. Foto: archivo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés) propuso esta mañana liberar 400 millones de barriles de petróleo para reducir los precios del crudo, que se dispararon tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la consecuente paralización del Estrecho de Ormuz.

El plan se presentó en una reunión de emergencia entre los 32 países que integran la agencia. Es la mayor liberación de reservas de petróleo en su historia: duplica el último antecedente, cuando el organismo dispuso 182 millones de barriles en el mercado tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, de acuerdo a lo que informó The Wall Street Journal.

Se espera que la propuesta sea aprobada el miércoles, pero podría retrasarse si alguno de los países miembros llegase a expresar objeciones al respecto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, organiza una videoconferencia con los líderes del G7 a las 10 para coordinar una respuesta internacional.

La IEA es una organización intergubernamental autónoma con sede central en París (Francia). Surgió en 1974, en respuesta a la crisis internacional del petróleo, bajo el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según declaró el director ejecutivo de la agencia, Faith Birol, el organismo mantiene en total 1.200 millones de barriles en reservas públicas de petróleo de emergencia, a lo que se suman otros 600 millones en inventarios comerciales obligatorios.

Como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente, se paralizó tránsito por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% de la exportación mundial de petróleo. El impacto en los precios del crudo ha sido evidente: el lunes llegó a tocar el techo de los 120 dólares por barril, antes volver a estabilizarse por debajo de los 100 dólares.

El impacto económico de la guerra desató intimidaciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán. El mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con realizar una ofensiva «20 veces más fuerte» en caso de que se siga deteniendo el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

En respuesta, el jefe Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, se dirigió a Trump afirmando que «no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!».