Estados Unidos destruyó 16 barcos de Irán en el Estrecho de Ormuz: la amenaza de Trump por la detención del flujo de Petroleo

En un nuevo capítulo de máxima tensión en Medio Oriente, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una operación de precisión para neutralizar una amenaza directa sobre el Estrecho de Ormuz.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la destrucción de 16 embarcaciones iraníes que estaban siendo utilizadas para el despliegue de minas navales en esta ruta marítima, considerada la arteria energética más importante del planeta.

La ofensiva, llevada a cabo este lunes, tuvo como objetivo principal desarticular la logística de Teherán para bloquear el corredor que une el Golfo Pérsico con el océano Índico.

Según los reportes militares, las naves atacadas eran unidades de menor porte con capacidad para transportar y sembrar explosivos en el agua, una maniobra que Washington calificó como una amenaza inminente para la navegación comercial internacional.

El valor estratégico del paso del Petroleo por el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz no es un escenario cualquiera; por este punto geográfico circula aproximadamente el 20% del petróleo consumido a nivel mundial. Un bloqueo o incluso la sospecha de presencia de minas en sus aguas tiene la capacidad de desestabilizar los mercados energéticos globales de forma inmediata.

La inteligencia estadounidense detectó que Irán había comenzado a movilizar estas pequeñas embarcaciones, capaces de cargar entre dos y tres minas cada una, con la intención de obstaculizar el tránsito de buques petroleros. Ante este escenario, la respuesta militar fue contundente, cumpliendo con las advertencias previas de la Casa Blanca sobre el uso de la fuerza para mantener el flujo comercial.

Advertencias de «fuego y furia» desde la Casa Blanca

La respuesta militar se alinea con la retórica agresiva que el gobierno de Donald Trump ha mantenido hacia el régimen de Teherán. El mandatario fue tajante al señalar que cualquier intento de cerrar el estrecho tendría consecuencias devastadoras. “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte”, advirtió el presidente.

Trump también exigió el retiro inmediato de cualquier artefacto explosivo colocado en la zona, asegurando que Irán enfrentaría una respuesta a un “nivel nunca antes visto” si persistía en su estrategia de hostigamiento naval. En este contexto de amenazas cruzadas, el mandatario estadounidense utilizó términos como «muerte, fuego y furia» para describir el futuro de las instalaciones iraníes si se concretaba el bloqueo.

La destrucción de los 16 buques minadores no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de ataques contra infraestructuras militares iraníes en el Golfo Pérsico. La situación ha escalado a tal punto que la comunidad internacional ha comenzado a tomar posiciones activas. Francia ya anunció el despliegue de una misión militar de carácter defensivo con el objetivo de escoltar y garantizar la seguridad de los barcos petroleros que atraviesan la zona.

Mientras los mercados energéticos se mantienen en alerta máxima, la operación del CENTCOM envía un mensaje claro: Washington no permitirá la alteración del orden comercial en Ormuz. La región queda ahora a la espera de una posible represalia por parte de Teherán, en un ciclo de violencia y tensión que pone en vilo el suministro global de crudo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.